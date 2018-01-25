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Влюбленные и медведь
Отзывы о фильме «Влюбленные и медведь»
Two Lovers and a Bear
Влюбленные и медведь
2016 / Канада
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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ehvelina1
25 января 2018, 18:59
Оценка
Давно намеревалась посмотреть какую-нибудь лёгкую комедийную мелодраму. Выбор пал на фильм «Влюблённые и медведь», который я, из-за моей невнимательности, к таковым и причислила. Фильм оказался серьёзной психологической драмой и не на шутку зацепил. На первый взгляд, это ещё одна история влюблённых, пытающихся справиться с конфликтами внутри себя, чтобы в результате остаться вместе в переломный для обоих момент. Крайние состояния главных героев, когда Люси пытается безуспешно избавиться от страха, связанного с её прошлым, а Ромэн, терзаемый чувством вины, едва не доходит до суицида, тесно переплетаются с пейзажами крайнего севера, в суровых условиях которого живут влюблённые. И всё, вроде бы, неплохо, герои справляются, но где-то в середине фильма происходит сцена, которая подводит к мысли, что хеппи-энда в его обыденном понимании не случится. Вышеназванная ключевая сцена и предопределяет исход сюжета. Вот это противоречие, когда внутренняя борьба разрешилась, но финал неутешителен, и впечатлило. В посредственных мелодрамах, чаще всего, героев после преодоления трудностей ждёт счастливый финал, или, наоборот, нежелание за что-то бороться приводит к трагедии. Здесь всё иначе, чем фильм и подкупает и не отпускает сразу же после окончания. «Делай, что должно, и будь что будет», - вспомнилось мне на подходе к развязке фильма, о просмотре которого я нисколько не пожалела.
25 января 2018, 18:59
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