Наша рецензия

Накануне призыва в армию Саша по прозвищу Джаггер (Николай Суслов) идет в магазин за кедами. Эта покупка случайно сводит его с девушкой Амирой (Аглая Шиловская), с которой он проводит ночь. На следующий день Амира просит Джаггера и его приятеля помочь ей отвезти ее 9-летнего сына-аутиста в детский дом. На старой машине герои отправляются в путь… Фильм, снятый по мотивам рассказа Андрея Геласимова «Paradise Found», – новая лента отечественного мэтра Сергея…