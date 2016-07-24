Накануне призыва в армию Саша по прозвищу Джаггер (Николай Суслов) идет в магазин за кедами. Эта покупка случайно сводит его с девушкой Амирой (Аглая Шиловская), с которой он проводит ночь. На следующий день Амира просит Джаггера и его приятеля помочь ей отвезти ее 9-летнего сына-аутиста в детский дом. На старой машине герои отправляются в путь… Фильм, снятый по мотивам рассказа Андрея Геласимова «Paradise Found», – новая лента отечественного мэтра Сергея…
Пессимистический фильм, уныло-пацифистский, пассивно-гуманистический и созерцательно-тунеядчески-молодёжный. С социальной сатирой в свойственном этому режиссёру формате. "Асса-2" была достойным модернистским аккордом, но сейчас очень пожилой режиссёр вынужден вербально и невербально отсылать к своему наследию. "Кеды" - это винегрет аллюзий с предыдущими фильмами. Перед нами ещё один довольно типичный Бананан, но этот скорее созерцатель, чем творец.
Несмотря на гуманистический остов и либерально-патологические мантры, режиссёр презирает предложение грантоедной агентуры заткнуть стволы танков букетами гвоздик. Танки бьют боевыми снарядами по пурпурным автомобилям - это воскресший из пепла коллективный Бананан наносит нонконформистский антибуржуазный удар по ненавистному гламуру. Бананан не сдался. Смерть гламуру. С опозданием на несколько десятков лет наиболее вменяемая и совестливая часть либерального дискурса стала интерпретировать счастье и успешность не как достаток и роскошь, а как конкурсные достижения, творчество и изобретательство. Так ведь и формальная советская пропаганда говорила о том же. И зачем тогда было обществу терять впустую двадцать-тридцать лет жизни ?
Не все перестроечные Банананы обречённо погибали. Отдельные редкие превращались в Данилу из "Брата". Какая-то часть закономерно превратилась в нацболов. И, как мы увидели в фильме "Тряпичный союз" , этот тип молодых людей самовоспроизводится и в 21-м веке.
В заключение отметим, что Амира в "Кедах" вызывает смутную ассоциацию с молодой Т. Друбич.
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