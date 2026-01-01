Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Места съёмок
1 постер
Фильмы
Весенний парад
Весенний парад
Frühjahrsparade
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
Страна
Венгрия / Австрия / Германия
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
1934
Премьера в мире
20 сентября 1934
Дата выхода
20 сентября 1934
Австрия
Производство
Deutsche Universal-Film, Hunnia-Universal
Другие названия
Frühjahrsparade, Vårparaden, A Parada da Primavera, Desfile da Primavera, Desfile de primavera, Foraarsparaden, Parade de printemps, Parata di primavera, Spring Parade, Tavaszi parádé, To mars ton Oussaron, Voorjaarsparade, 春のパレエド
В ролях
Пауль Хёрбигер
Франциска Гааль
Вольф Альбах-Ретти
Тео Линген
Аделе Сандрок
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Весенний парад
7.2
Катерина
(1936)
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
7
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
