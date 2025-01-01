Mr. McMahonПовторяю, не устраивай самодеятельности. Мы все на тебя рассчитываем. Понял?
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Mr. McMahonДавайте, ребята. Нам предстоит пройти большой путь. Помните, о чём говорили вчера вечером. В конце концов, это путешествие — не просто путь к Тренчам. Один из вас займёт моё место на Hang 5. Это большая ответственность, так что покажите, что у вас есть большие ноги.
Mr. McMahonЭто тот самый момент, которого мы ждали!
PaigeВау, это просто потрясающе!
Mr. McMahon[смеётся]Вперёд!
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Mr. McMahonДрузья, мы наконец-то здесь. Взгляните — Траншеи.
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Mr. McMahonЯ же говорил с самого начала — этот парень проблемный. Он чуть не убил курицу. Это бы было на твоей совести, Джей-Си.
J.C.Коди не такой, мистер Макмахон. Он просто увлёкся соперничеством с Тэнком. Этот тип всё время ведёт себя как козёл.
Mr. McMahonЯ хотел понять, как Коди решает проблемы, раз ты считал его особенным. Теперь я знаю. Мы — команда, Джей-Си. Этому парню на все плевать, кроме победы. И ему абсолютно пох#й, кто стоит у него на пути. Может, именно это ты и видел в нём в Пен Гу. Ты задумывался об этом?