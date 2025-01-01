Mr. McMahon Ладно, вот как это будет. Не паникуйте, работайте командой и следите друг за другом. Тогда мы все выберемся отсюда.

Hunter Ну что, Танк, это твой последний тест. Мистер Макмахон думает, что ты трусливый п#д#р.

Tank 'The Shredder' Evans Но я ему говорил...

Hunter Что?

Tank 'The Shredder' Evans Что ты настоящий мужик.

Hunter Не подведи меня, Танк. Иначе всем нам п#з#ц.