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Киноафиша Фильмы Лови волну 2 Цитаты из мультфильма Лови волну 2

Цитаты из мультфильма Лови волну 2

Mr. McMahon Я бы хотел, чтобы рыбу можно было доить.
[мы заглядываем в его голову и видим, как он это делает]
🧡
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Cody Maverick Андертейкер, быстро, подкинь меня!
[Андертейкер бросает его в пальму]
Cody Maverick Агх!
[На него падают кокосы с дерева]
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Mr. McMahon [смеётся] Ты боишься высоты?
🧡
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Mr. McMahon Ладно, вот как это будет. Не паникуйте, работайте командой и следите друг за другом. Тогда мы все выберемся отсюда.
Tank 'The Shredder' Evans Ого!
Hunter Ну что, Танк, это твой последний тест. Мистер Макмахон думает, что ты трусливый п#д#р.
Tank 'The Shredder' Evans Но я ему говорил...
Hunter Что?
Tank 'The Shredder' Evans Что ты настоящий мужик.
Hunter Не подведи меня, Танк. Иначе всем нам п#з#ц.
Tank 'The Shredder' Evans Не...
Mr. McMahon Повторяю, не устраивай самодеятельности. Мы все на тебя рассчитываем. Понял?
🧡
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Mr. McMahon Давайте, ребята. Нам предстоит пройти большой путь. Помните, о чём говорили вчера вечером. В конце концов, это путешествие — не просто путь к Тренчам. Один из вас займёт моё место на Hang 5. Это большая ответственность, так что покажите, что у вас есть большие ноги.
[поднимает ногу и шевелит пальцами]
🧡
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Chicken Joe Ку-ка-ре-ку, дружище!
🧡
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Mr. McMahon Мы будем там через четыре, три, два...
[лобстер хватает его за голову]
Mr. McMahon Ой! Ой!
🧡
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J.C. Бьюсь об заклад, ты не пройдёшь мимо меня.
🧡
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Mr. McMahon Это тот самый момент, которого мы ждали!
Paige Вау, это просто потрясающе!
Mr. McMahon [смеётся] Вперёд!
🧡
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Mr. McMahon Друзья, мы наконец-то здесь. Взгляните — Траншеи.
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Mr. McMahon Я же говорил с самого начала — этот парень проблемный. Он чуть не убил курицу. Это бы было на твоей совести, Джей-Си.
J.C. Коди не такой, мистер Макмахон. Он просто увлёкся соперничеством с Тэнком. Этот тип всё время ведёт себя как козёл.
Mr. McMahon Я хотел понять, как Коди решает проблемы, раз ты считал его особенным. Теперь я знаю. Мы — команда, Джей-Си. Этому парню на все плевать, кроме победы. И ему абсолютно пох#й, кто стоит у него на пути. Может, именно это ты и видел в нём в Пен Гу. Ты задумывался об этом?
🧡
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Cody Maverick [Идёт по песку] Чувак, что это?
Undertaker [Ест немного песка] Вкус... смерти! Это раздробленные киты кости... Надо сюда переезжать!
🧡
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