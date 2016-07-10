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Детка, ты просто космос Новый фильм оскароносного итальянского режиссёра Джузеппе Торнаторе повествует о совершенно умопомрачительной, аксиоматической любви между учёным-космологом Эдом (старый британский лев Джереми Айронс) и его бывшей студенткой, каскадёром, комсомолкой и просто красавицей Эми (девушка Бонда и Агента 47 Ольга Куриленко). Они почти всегда на расстоянии, но жизни не видят друг без друга — вечно онлайн, в телефоне и в Skype. И вот внезапно Эми выясняет, что профессор…