Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Don't Be Bad
7.3
Kinoafisha Films Don't Be Bad
7.3

Don't Be Bad

, 2015
Non essere cattivo
Italy / Drama / 18+
Poster of Don't Be Bad
7.3

Cast

Luca Marinelli
Luca Marinelli
Cesare
Alessandro Borghi
Alessandro Borghi
Vittorio
Roberta Mattei
Roberta Mattei
Linda
Alessandro Bernardini
Brutto
Valentino Campitelli
Grasso
Silvia D'Amico
Silvia D'Amico
Viviana
Danilo Cappanelli
Lungo
Manuel Rulli
Corto
Elisabetta De Vito
Madre di Cesare
Alice Clementi
Debora
Director Claudio Caligari
Writer Claudio Caligari, Giordano Meacci, Francesca Serafini
Composer Paolo Vivaldi
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2015
Online premiere 2 July 2016
World premiere 8 September 2015
Release date
6 April 2017 Germany
8 September 2015 Italy
Budget €1,360,000
Worldwide Gross $660,922
Production Kimerafilm, Rai Cinema, Taodue Film
Also known as
Non essere cattivo, Don't Be Bad, Mauvaise Graine, Não Seja Mau, Ne budi loš, Ne légy rossz, Nebuk blogas, Nie bądź złym, No seas malo, Tu nichts Böses, Var inte elak, Не будь злым, 그렇게 살지 마라

Film rating

7.3
Rate 13 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Don't Be Bad

Il padre d'Italia
Il padre d'Italia Drama
2017, Italy
6.0
The Solitude of Prime Numbers
The Solitude of Prime Numbers Drama
2010, Germany / France / Italy
6.0
Every Blessed Day
Every Blessed Day Comedy, Drama
2012, Italy
6.0
On My Skin
On My Skin Drama, Biography
2018, Italy
7.0
Romulus & Remus: The First King
Romulus & Remus: The First King Drama, History
2019, Italy / Belgium
6.0
Dry
Dry Comedy, Drama
2022, Italy
6.0
The Eight Mountains
The Eight Mountains Drama
2022, Belgium / France / Italy / Great Britain
7.0
Padrenostro
Padrenostro Drama
2020, Italy
5.0
Il ladro di giorni / Stolen Days
Il ladro di giorni / Stolen Days Romantic, Drama
2019, Italy
6.0
Piranhas
Piranhas Drama
2019, Italy
6.0
Hotel Gagarin
Hotel Gagarin Comedy
2018, Italy
5.0
Boys Cry
Boys Cry Drama, Crime
2018, Italy
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more