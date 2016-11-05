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Слоган нового фильм режиссёра Тейта Тейлора «Девушка в поезде» («The Girl on the Train») гласит «Чужие тайны могут быть опасны». Эта истина совсем не нова, но вот её реализация весьма интересна. Рэйчел (Эмили Блант) Кадр из фильма «Девушка в поезде» Главная героиня фильма — Рэйчел (Эмили Блант). У неё скучная и явно не самая счастливая жизнь. Но единственной отрадой для неё становится путь на работу, который она совершает на…