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Девушка в поезде Девушка в поезде
Киноафиша Фильмы Девушка в поезде Отзывы о фильме «Девушка в поезде»
The Girl on the Train Девушка в поезде 2016 / США
7.3 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Девушка в поезде»

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Слоган нового фильм режиссёра Тейта Тейлора «Девушка в поезде» («The Girl on the Train») гласит «Чужие тайны могут быть опасны». Эта истина совсем не нова, но вот её реализация весьма интересна. Рэйчел (Эмили Блант) Кадр из фильма «Девушка в поезде» Главная героиня фильма — Рэйчел (Эмили Блант). У неё скучная и явно не самая счастливая жизнь. Но единственной отрадой для неё становится путь на работу, который она совершает на…

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Евгений Клейменов 5 ноября 2016, 07:04
Ну какой же это триллер? Ни одного напрягающего момента, 18+ видимо поставлено т.к. есть сцены секса и голая грудь.
Скорее психологический детектив для подростков. Второй раз не стал бы смотреть.
5 ноября 2016, 07:04 Ответить
Ирина Ковалева 6 ноября 2016, 11:13
Хотелось уйти уже где-то на 20 минуте. Скучно, не вкусно, не интересно. Ни интриги ни экшэна нет в этом фильме. Были в Мега Дыбенко на этом фильме, перед фильмом посмотрели рекламы минут 20 еще. Жаль потраченного времени.
6 ноября 2016, 11:13 Ответить
Дженни_Кодес 7 ноября 2016, 22:28
Отличный фильм! Если чей-то интеллект не позволяет смотреть хорошее режиссёрское кино - так это вопросы к самому себе! Если вы привыкли к бешеному темпо-ритму, смене кадров и сюжету а-ля "пиф-паф", то можете, конечно, время не тратить Но я смотрела этот фильм в Доме кино. Туда ходит образованный зритель, и все были довольны, обсуждали после сеанса.
Всё там есть! И интрига, и экшен. Просто это умное кино, с умными диалогами, с временем подумать и поразмышлять. Сюжет разворачивается очень неожиданно, герои раскрываются с новых сторон. Очень актуально, очень философично, очень жизненно!
7 ноября 2016, 22:28 Ответить
Станислав Ян 11 ноября 2016, 11:52
Не осилили. Ушли через 20 минут. Дома может в качестве и гляну, чем там все окончилось. Но среди пожирателей попкорна мозг отказывался погружаться в атмосферу фильма
11 ноября 2016, 11:52 Ответить
andress 12 ноября 2016, 12:56
мне фильм понравился, но советовать не буду, ибо на любителя
12 ноября 2016, 12:56 Ответить
Юля Ильина 13 ноября 2016, 14:56
Смотрели фильм с супругом, согласна была долгая завязка, но фильм очень понравился!!!
13 ноября 2016, 14:56 Ответить
Дарья Чухнова 15 ноября 2016, 12:25
Оценка
Если вам нравится красивый видеоряд, красиво подобранные цвета, хорошая игра актёров, которым веришь, интересная операторская работа, то этот фильм для вас. Фильм для тех, кто умеет погружаться в атмосферу кино и проживать там маленькую жизнь. Давно не видела на экране интересного красивого психологического триллера (последний, который вышел "Исчезнувшая" Финчера).
Если вы любитель кино, просто чтобы убить время, поесть попкорн и посмотреть на кровище, то не идите Не для этих целей был снят.
10/10.
15 ноября 2016, 12:25 Ответить
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