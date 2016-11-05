Слоган нового фильм режиссёра Тейта Тейлора «Девушка в поезде» («The Girl on the Train») гласит «Чужие тайны могут быть опасны». Эта истина совсем не нова, но вот её реализация весьма интересна. Рэйчел (Эмили Блант) Кадр из фильма «Девушка в поезде» Главная героиня фильма — Рэйчел (Эмили Блант). У неё скучная и явно не самая счастливая жизнь. Но единственной отрадой для неё становится путь на работу, который она совершает на…
Скорее психологический детектив для подростков. Второй раз не стал бы смотреть.
Всё там есть! И интрига, и экшен. Просто это умное кино, с умными диалогами, с временем подумать и поразмышлять. Сюжет разворачивается очень неожиданно, герои раскрываются с новых сторон. Очень актуально, очень философично, очень жизненно!
Если вы любитель кино, просто чтобы убить время, поесть попкорн и посмотреть на кровище, то не идите Не для этих целей был снят.
10/10.
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