Megan Я беременна.

Tom [улыбается] Поздравляю

Megan Я подумала, ты должен знать.

Tom Ты подумала, что я должен знать?

Megan [кивает] Есть шанс, что это твой ребёнок.

Tom Тогда сделай аборт.

[пауза]

Tom А если это Скотт, делай, что хочешь. Но если нет — избавляйся от этого.

[Том начинает уходить]

Megan [догоняет его] Ты можешь быть так вовлечён, как хочешь.

Tom Ты — хреновая няня. Почему ты думаешь, что будешь хорошей матерью?

Megan Зачем ты вообще меня туда привела?

Tom Потому что думал, будет весело, если вы обе будете рядом.

[Том подходит к Меган и пытается взять её за руку. Она отдёргивается. Он смотрит на неё в шоке]

Megan Я играла по твоим правилам, чтобы ты меня трах#л между играми Эви.

Tom Мне не нужен ещё один ребёнок. Тем более с тобой.

Megan [бежит к Тому] Я присматривала за твоим ребёнком, чтобы быть рядом с тобой!

[Меган толкает Тома в спину]

Megan Ты трах#л Анну, потому что не мог трах#ть Рэйчел, а меня — потому что не мог трах#ть Анну. Забери всех нас, и ты останешься жалким, импотентным мужиком.

[Том толкает Меган. Она спотыкается о упавшее бревно и падает назад, ударяясь затылком о большой камень. Меган несколько раз стонет от боли. Том оглядывается, чтобы проверить, видел ли кто-то, что случилось]

Megan [смотрит на Тома вызовом] Ты меня не избавишься. Ты будешь платить за этого ребёнка всю жизнь.