TomПотому что думал, будет весело, если вы обе будете рядом.
[Том подходит к Меган и пытается взять её за руку. Она отдёргивается. Он смотрит на неё в шоке]
MeganЯ играла по твоим правилам, чтобы ты меня трах#л между играми Эви.
TomМне не нужен ещё один ребёнок. Тем более с тобой.
Megan[бежит к Тому]Я присматривала за твоим ребёнком, чтобы быть рядом с тобой!
[Меган толкает Тома в спину]
MeganТы трах#л Анну, потому что не мог трах#ть Рэйчел, а меня — потому что не мог трах#ть Анну. Забери всех нас, и ты останешься жалким, импотентным мужиком.
[Том толкает Меган. Она спотыкается о упавшее бревно и падает назад, ударяясь затылком о большой камень. Меган несколько раз стонет от боли. Том оглядывается, чтобы проверить, видел ли кто-то, что случилось]
Megan[смотрит на Тома вызовом]Ты меня не избавишься. Ты будешь платить за этого ребёнка всю жизнь.
[Том дважды пинает Меган по голове, бормочет что-то себе под нос, снова оглядывается. Поднимает Меган за ноги и тащит её, затем укладывает в грязь под наклонённой кучей веток, бревен и листьев. Меган приходит в сознание с ужасно израненным лицом и начинает кричать. Том поднимает большой камень и несколько раз бьёт её по голове. Её крики затихают]
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RachelЭм... Я здесь, потому что... потому что я... потому что проснулась, эм, вся в крови. И у меня были синяки по всей руке, эм... Обычно это бывает, когда я падала, и кто-то помогал мне встать. Мой муж... он раньше рассказывал мне, что я натворила накануне. И я поняла: если просыпаешься в таком состоянии, просто извинись. Просто скажи, что тебе жаль за то, что ты сделал, и что тебе жаль за то, кто ты есть, и что ты больше так не сделаешь. Но нет. Ты делаешь это снова...
CathyФейсбук и пьяные бывшие жёны — не лучшие друзья.
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🥱
[первые реплики]
Рейчел[закадровый голос]Мой муж говорил, что у меня слишком бурное воображение. Я не могу с этим ничего поделать. Ведь ты никогда не ехал в поезде и не задумывался о жизнях людей, которые живут рядом с путями? О жизнях, которых ты никогда не проживёшь? Вот это я и хочу знать. Два раза в день я сажусь в третий вагон от головы поезда, где у меня идеальный вид на мой любимый дом: номер 15 на Беккет-роуд.
[Рейчел утром видит женщину на заднем крыльце]
РейчелНе знаю точно, когда это началось, наверное, где-то год назад я стала её замечать, и с каждым месяцем она становилась для меня всё важнее. Я уже не та девушка, что раньше. Думаю, это видно по моему лицу.
[Рейчел ночью видит ту же женщину с мужем]
РейчелОна — то, что я потеряла. Она — всё, чем я хочу быть.
Рейчел[сейчас сидит на вокзале, рисует]Я представляю, что она художница. Творческая. Он — врач или архитектор. У него заразительный смех. Она не умеет готовить. Интересно, что они говорят друг другу перед сном.
Рейчел[снова в вечернем поезде]Сегодня её зовут Джесс. Завтра это может быть Лиза или Эмбер — всё зависит от дня, от моего настроения. Правда в том, что я не знаю её настоящего имени.
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TomБоже ты мой, Рэйчел, что с тобой не так? Я целый час тебя искал. Ты так напугала Анну, ты понимаешь? Она думала, что с тобой что-то случилось... она хотела вызвать полицию. Так что просто... оставь нас в покое. Ты можешь испортить свою жизнь, сколько хочешь, но нашу — нет. Я больше не собираюсь тебя защищать.
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🥱
MeganОднажды учитель сказал мне, что я — мастерица перерождений. Тогда я толком не понимала, что это значит. Но с тех пор, как я переехала сюда, я начала понимать. Ардсли-на-Гудзоне — скучное и однообразное место. Это, чёрт возьми, фабрика по производству младенцев. Я хочу начать жизнь заново. Пока что я была бунтарской подростком, любовницей, официанткой, директором галереи, няней и шлюхой. И не обязательно в таком порядке. Я больше не могу просто быть женой. Вот почему я не сплю по ночам, глядя в потолок. На самом деле, единственное время, когда я чувствую себя собой — это когда бегу.