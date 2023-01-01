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Магазинчик за углом
Магазинчик за углом, 1940: актеры и роли
The Shop Around the Corner
Магазинчик за углом
1940 / США
7.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Магазинчик за углом, 1940: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эрнст Любич
Ernst Lubitsch
В ролях
Джеймс Стюарт
James Stewart
Фрэнк Морган
Frank Morgan
Джозеф Шилдкраут
Сара Хейден
Sara Haden
Феликс Брессарт
Felix Bressart
Уильям Трэйси
William Tracy
Инез Кортни
Inez Courtney
Маргарет Салливан
Margaret Sullivan
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