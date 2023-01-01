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Магазинчик за углом Магазинчик за углом
Киноафиша Фильмы Магазинчик за углом Магазинчик за углом, 1940: актеры и роли
The Shop Around the Corner Магазинчик за углом 1940 / США
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Магазинчик за углом, 1940: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эрнст Любич Ernst Lubitsch
В ролях
Джеймс Стюарт James Stewart Фрэнк Морган Frank Morgan Джозеф Шилдкраут Сара Хейден Sara Haden Феликс Брессарт Felix Bressart Уильям Трэйси William Tracy Инез Кортни Inez Courtney Маргарет Салливан Margaret Sullivan
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