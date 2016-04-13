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Беспокойная Анна Кадр из фильма «Незваные гости» Дебютант Адам Шиндлер, за которым числится только монтаж, сценарий и финансирование ленты «Роды», уж больно напоминающей «Ребёнка Розмари» в современных реалиях, становится отцом собственного полнометражного дитя. Созданием сюжета занялись такие же неизвестные доселе Т. Дж. Симфел и Дэвид Уайт. Постер спешит сообщить зрителям, что один из продюсеров подарил миру «Паранормальное явление» и…