Беспокойная Анна Кадр из фильма «Незваные гости» Дебютант Адам Шиндлер, за которым числится только монтаж, сценарий и финансирование ленты «Роды», уж больно напоминающей «Ребёнка Розмари» в современных реалиях, становится отцом собственного полнометражного дитя. Созданием сюжета занялись такие же неизвестные доселе Т. Дж. Симфел и Дэвид Уайт. Постер спешит сообщить зрителям, что один из продюсеров подарил миру «Паранормальное явление» и…
Я люблю ужастики. Однако это не ужастик!!! Пару противных моментов, да и только. Сюжет же построен крайне несуразно. Почти все было предсказуемо. Я ожидала какой-нибудь фантастики....чего-то нереального. Но тут...даже слов нет.
Жалею, что сходила.
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