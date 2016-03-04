«Незваные гости»: Рецензия Киноафиши

Беспокойная Анна

Кадр из фильма «Незваные гости»

Дебютант Адам Шиндлер, за которым числится только монтаж, сценарий и финансирование ленты «Роды», уж больно напоминающей «Ребёнка Розмари» в современных реалиях, становится отцом собственного полнометражного дитя. Созданием сюжета занялись такие же неизвестные доселе Т. Дж. Симфел и Дэвид Уайт. Постер спешит сообщить зрителям, что один из продюсеров подарил миру «Паранормальное явление» и «Астрал», но роднит их с«Незваными гостями» только замкнутость в пространстве, что является несменным атрибутом и без того доброй половины триллеров и хорроров. Да и полноценным фильмом ужасов Шиндлеровское творение язык не поворачивается назвать, а скорее уж драмой, слабо претендующей на звание триллера.

Кадр из фильма «Незваные гости»

Миловидная и скромная на первый взгляд Анна сидит взаперти вот уже более десяти лет. Бедняжка страдает агорафобией, которая выражается в страхе перед внешним миром и боязнью покидать жилище. Её любимый брат и единственный сожитель умирает от неизлечимой болезни и оставляет девушке крупное наследство, естественно, в наличном виде. Так как одинокой, запертой в доме Анне столько денег ни к чему, она предлагает некоторую сумму пареньку, ежедневно доставляющему еду, дабы тот смог начать новую жизнь в другом месте. Но он отказывается их принять и поспешно уходит. В этот же день трое мужчин врываются в дом, уверенные, что хозяйка отправилась проститься с усопшим родичем. Каково же их удивление, когда они понимают, что девушка не просто находится внутри, но и даже не планирует убегать. Они пытаются припугнуть её и выяснить, где же спрятаны деньги. Но постепенно становится всё сложнее определить, кто же здесь всё-таки заложник.

Кадр из фильма «Незваные гости»

Забудьте об увлекательных сюжетных поворотах, эмоциональной связи с героями и леденящих кровь сценах. Самое устрашающее и неприятное зрелище тут – это вывихнутая в сторону коленка. Да и то, вряд ли неестественно выгнутая кость способна смутить намётанный на то глаз любителя хорроров. Трейлер обещает побаловать зрителей изысканным и неожиданным насилием, но тем самым лишь вводит в сильное заблуждение. Остаётся питать надежду, что сюжет в таком случае будет шокирующим откровением. Но и по этому пункту создатели получают минус, оставляя после просмотра одно лишь недоумение по поводу того, что же сейчас было увидено. Повествование вышло абсолютно бессвязным и обделённым логикой. Вроде бы поначалу атмосфера кричит об ожидающей впереди встряске и непредсказуемости, но быстро скатывается до скомканного и унылого состояния. А уж финал и вовсе противоречит здравому смыслу и напрочь отбивает желание оправдать режиссёра хотя бы тем, что это его первый фильм.

Кадр из фильма «Незваные гости»

Наибольший диссонанс в это ослепляющее своими кривыми углами зрелище вносит, конечно же, сама Анна. На протяжении всего фильма её кидает из одной крайности в другую, что делает её похожей на пока ещё не сформировавшийся кусок теста. То она пытается быть хладнокровной и жестокой, беспристрастно манипулируя человеческими жизнями, то ударяется в слёзы и горькие рыдания, изливая душу первым встречным. В общем, хорошей злодейки, ровно, как и вызывающей сочувствие героини из неё не вышло. Для режиссёрского дебюта большая редкость, когда в нём задействованы именитые актёры. Не свезло и Шиндлеру, заполучившему себе исполнителей второстепенных ролей в малоизвестных фильмах и сериалах плюс одного младшего Калкина. К сожалению, правдоподобных и многогранных персонажей у них сыграть не получилось. По совокупности всех вышеперечисленных факторов после просмотра картины остаётся ощущение, что тебя обманули и показали совсем не то, что хотелось бы увидеть.

Кадр из фильма «Незваные гости»

В прокате с 17 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Незваные гости»

Трошина Олеся