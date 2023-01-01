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Люди в воскресенье
Киноафиша Фильмы Люди в воскресенье Люди в воскресенье, 1930: актеры и роли
Menschen am Sonntag Люди в воскресенье 1930 / Германия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Люди в воскресенье, 1930: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Курт Сьодмак Эдгар Дж. Улмер Edgar G. Ulmer Роберт Сиодмак Robert Siodmak
В ролях
Эрвин Сплетстесер Бриджитт Борчерт Вольфганг фон Вальтерсхаузен Wolfgang von Waltershausen Кристл Элерс
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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