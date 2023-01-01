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Люди в воскресенье
Люди в воскресенье, 1930: актеры и роли
Menschen am Sonntag
Люди в воскресенье
1930 / Германия
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Люди в воскресенье, 1930: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Курт Сьодмак
Эдгар Дж. Улмер
Edgar G. Ulmer
Роберт Сиодмак
Robert Siodmak
В ролях
Эрвин Сплетстесер
Бриджитт Борчерт
Вольфганг фон Вальтерсхаузен
Wolfgang von Waltershausen
Кристл Элерс
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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