Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Новые итальянцы

Новые итальянцы, 2015

2015 / Италия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

 Сборник короткометражных фильмов, объединенный темой «новых итальянцев». Кто они современные жители Апеннинского полуострова? Как повлияли проблемы в Европе, кризис и безработица на новое поколение итальянцев? В фильмах иногда серьезно, но чаще всего с иронией и сарказмом показываются герои нашего времени, типичные представители современной Италии. В сборник вошли пять лучших историй, отмеченных призами итальянских и европейских фестивалей.

"Ахлем" (Ahlem), 2014 18:35
Режиссер: Алессандра Пешетта
История двух подруг, Ахлем и Виктории, разного происхождения, живущих у подножья Этны, которые полны надежд на счастливое будущее в Италии.

"Бензоколонка" (Gas Station), 2014, 11:28
Режиссер: Алессандро Палацци
Бензоколонка – это место работы двух иммигрантов Рашида и Ямала. Несколько ночных смен, полных необычных встреч и размышлений, создают особое настроение этой забавной и мудрой истории.

"В 80 все только начинается" (Ricomincio da ottanta), 2015 46:40
Режиссер: Алекс Инфашелли
Артуро, пожилой итальянский архитектор и сенегалец Риад живут вместе в Риме. Риад, хоть сам уже тоже не молод, выполняет роль работу сиделки при Артуре. На Шри-Ланке у него осталась большая семья, а в Рим он приехал на заработки. Артуро, наоборот, практически все время один, у него есть только брат, который живет далеко и которого интересует только имущество Артуро. Но квартиру из-за финансовых проблем по суду отбирают, и Артуро рискует остаться без крыши над головой. Что могут предпринять двое стариков в такой ситуации? Какой выход они найдут? Забавная и трогательная история о том, что возраст вовсе не помеха приключениям!

"Ксие Дзи" (Xie Zi), 2010, 10:39
Режиссер Джузеппе Марко Альбано
Мужчина и китайский мальчик, абсолютно из разных социальных слоев, оказываются связаны друг с другом самым неожиданным образом.

"Паралич" (Paralisi), 2014 23:53
Режиссер Джанни Костантино
Альдо, шестидесятилетний итальянец, еще полон сил, любит развлекаться и даже нашел себе подругу, в которую влюбился. Но его дочь с мужем, оба безработные, попросили его притвориться тяжело больным, чтобы получить от государства деньги на инвалидность. Альдо должен лежать в постели, не двигаясь и ждать, когда придет проверка из комитета. Но этот трюк может стоить ему очень многого!

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Приложение киноафиши