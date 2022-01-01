Новые итальянцы, 2015

Сборник короткометражных фильмов, объединенный темой «новых итальянцев». Кто они современные жители Апеннинского полуострова? Как повлияли проблемы в Европе, кризис и безработица на новое поколение итальянцев? В фильмах иногда серьезно, но чаще всего с иронией и сарказмом показываются герои нашего времени, типичные представители современной Италии. В сборник вошли пять лучших историй, отмеченных призами итальянских и европейских фестивалей.



"Ахлем" (Ahlem), 2014 18:35

Режиссер: Алессандра Пешетта

История двух подруг, Ахлем и Виктории, разного происхождения, живущих у подножья Этны, которые полны надежд на счастливое будущее в Италии.



"Бензоколонка" (Gas Station), 2014, 11:28

Режиссер: Алессандро Палацци

Бензоколонка – это место работы двух иммигрантов Рашида и Ямала. Несколько ночных смен, полных необычных встреч и размышлений, создают особое настроение этой забавной и мудрой истории.



"В 80 все только начинается" (Ricomincio da ottanta), 2015 46:40

Режиссер: Алекс Инфашелли

Артуро, пожилой итальянский архитектор и сенегалец Риад живут вместе в Риме. Риад, хоть сам уже тоже не молод, выполняет роль работу сиделки при Артуре. На Шри-Ланке у него осталась большая семья, а в Рим он приехал на заработки. Артуро, наоборот, практически все время один, у него есть только брат, который живет далеко и которого интересует только имущество Артуро. Но квартиру из-за финансовых проблем по суду отбирают, и Артуро рискует остаться без крыши над головой. Что могут предпринять двое стариков в такой ситуации? Какой выход они найдут? Забавная и трогательная история о том, что возраст вовсе не помеха приключениям!



"Ксие Дзи" (Xie Zi), 2010, 10:39

Режиссер Джузеппе Марко Альбано

Мужчина и китайский мальчик, абсолютно из разных социальных слоев, оказываются связаны друг с другом самым неожиданным образом.



"Паралич" (Paralisi), 2014 23:53

Режиссер Джанни Костантино

Альдо, шестидесятилетний итальянец, еще полон сил, любит развлекаться и даже нашел себе подругу, в которую влюбился. Но его дочь с мужем, оба безработные, попросили его притвориться тяжело больным, чтобы получить от государства деньги на инвалидность. Альдо должен лежать в постели, не двигаясь и ждать, когда придет проверка из комитета. Но этот трюк может стоить ему очень многого!