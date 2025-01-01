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Киноафиша Фильмы Кентерберийские рассказы Цитаты из фильма Кентерберийские рассказы

Цитаты из фильма Кентерберийские рассказы

The Wife from Bath В Евангелиях нигде не сказано, что мы должны оставаться девственницами. В любом случае, скажи мне, для чего были созданы половые органы при сотворении? Не для того же, чтобы лежать без дела, полагаю. И никто мне не скажет, что их поставили просто чтобы через них писали. Заметь, я тоже для этого их использую. И каждый муж должен служить своей жене в браке...
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The Cook Между шуткой и прибауткой часто правда проскальзывает.
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Molly [поёт] О, был один нищий, что ходил из города в город, и где бы ни находил работу — садился с охотой. С узлом на плече, с палкой в руке — по стране пойду с моим путным. А в графстве Карлоу девчонки прыгали от радости. Одна другой говорит: «Вот идёт мальчик из Дублина». Они хотели, чтобы я её женился, взяли меня за руку. Она пришла домой и сказала матери, что любит путного.
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Angel Эй, Сатана! Подними хвост и покажи нам, где ты держишь монахов в аду!
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