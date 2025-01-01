The Wife from Bath В Евангелиях нигде не сказано, что мы должны оставаться девственницами. В любом случае, скажи мне, для чего были созданы половые органы при сотворении? Не для того же, чтобы лежать без дела, полагаю. И никто мне не скажет, что их поставили просто чтобы через них писали. Заметь, я тоже для этого их использую. И каждый муж должен служить своей жене в браке...