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Королева Кристина
Киноафиша Фильмы Королева Кристина Королева Кристина, 1933: актеры и роли
Queen Christina Королева Кристина 1933 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Королева Кристина, 1933: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рубен Мамулян Rouben Mamoulian Джон Гилберт
В ролях
Грета Гарбо Грета Гарбо Greta Garbo Джон Гилберт Иэн Кит Льюис Стоун Lewis Stone Элизабет Янг Elizabeth Young
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