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Киноафиша Фильмы Королева Кристина Цитаты из фильма Королева Кристина

Цитаты из фильма Королева Кристина

Christina Я запомнила эту комнату. В будущем, в своей памяти, я буду часто жить в этой комнате.
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Christina Трофеи. Слава. Флаги и трубы. Что стоит за этими громкими словами? Смерть и разрушение. Торжества калек. Швеция — победитель на опустошённой Европе. Остров в мёртвом море. Говорю вам, я больше этого не хочу! Я хочу для своего народа безопасности и счастья. Я хочу взращивать искусства мира. Искусства жизни! Я хочу мира, и мир я получу!
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Chancellor Ходят слухи, что ваше Величество собирается заключить иностранный брак.
Christina Это безосновательно.
Chancellor Но, ваше Величество, вы не можете умереть старой девой.
Christina Я не намерена этого делать, канцлер. Я умру холостой!
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Christina Снег — как бескрайнее море. Можно уйти в него и потеряться, забыть обо всём… и о себе.
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Christina Великая любовь...
Antonio Ты не веришь, что она возможна?
Christina В её возможность — да. Но не в её существование. Великая любовь, совершенная любовь — это иллюзия. Это золотая сказка, о которой мы все мечтаем. Но в обычной жизни этого не бывает. В обычной жизни приходится довольствоваться меньшим.
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Christina Любая ложь найдёт своих слушателей, если её достаточно убедительно рассказать.
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Christina Можно испытывать ностальгию по местам, которых никогда не видел.
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Christina Эта война обходится дорого.
Magnus Парламент требует продолжения войны.
Oxenstierna Они требуют шведского брака для вашего величества. Они требуют наследника шведской крови!
Christina Короче говоря, канцлер, они требуют.
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Antonio Зачем ты нарочно выставил меня посмешищем? Все эти идиотские разговоры про любовь и красоту. Ты заставил моё сердце биться. Ты заставил меня мечтать, как дурака, и говорить, как дурак.
Christina Я думала, ты поймёшь, когда увидишь меня снова, что произошло. Что быть женщиной было так волшебно — не королевой. Просто женщиной в мужских объятиях!
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Christina Простите, что я королева.
Antonio Чего вы от меня хотите?
Christina Чего я хочу? Чего? Хочу обратно ту комнату в гостинице. Снег, что падал. Тёплый очаг и сладкие часы. Любимый.
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Antonio Моя страна не могла бы получить большей чести, чем любопытство Вашего Величества.
Christina Почитая ваших великих людей, мы возносимся сами.
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Christina Разве мы должны жить ради мёртвых?
Oxenstierna Ради великих мёртвых — да, Ваше Величество.
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Antonio В тебе скрыта тайна.
Christina Разве нет в каждом человеке?
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Christina [на улице протестуют из-за моей личной жизни] Похоже, мой народ, который, как говорят, меня любит, не желает моего счастья.
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Charles Мир славится нашими армиями! И мы добьёмся ещё больших побед для Швеции!
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Christina [читает книгу] Какой же он хитроумный, этот Аге.
Aage Кто?
Christina Мольер.
Aage Кто это?
Christina О, он пишет пьесы. Издевается над претенциозными дамами.
Christina [читает] «А я, дяденька, могу сказать лишь одно: считаю брак совершенно возмутительной вещью. Как можно выносить мысль о том, что спишь в одной комнате с мужчиной!»
Aage Это хорошо, ваше величество?
Christina Неплохо, Аге, неплохо.
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Christina Эбба, заходи!
Aage Не мешкай, ваше величество. У вас сегодня много дел.
Christina [Эбба преклоняет колени и целует руку Кристины] Доброе утро, Эбба.
[Эбба встаёт, и Кристина целует её в губы]
Christina Что ты так рано встала?
Ebba Не могла уснуть.
Christina Значит, ты либо счастлива, либо несчастна. Какое из двух?
Ebba Счастлива!
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Ebba Пойдём покатаемся на санях!
Christina Сейчас не могу.
Ebba Ой, почему же?
Christina Послы. Договоры. Советы.
Ebba Как же это скучно!
Christina Но потом пойдём, Эбба.
Ebba Ты всегда так говоришь. Но в итоге ты никогда никуда не свободна. Тебя окружают затхлые бумаги и затхлые старики, и я не могу к тебе подойти.
Christina Сегодня я разберусь со всем этим к закату, обещаю! И мы уедем на пару-тройку дней за город. Тебе бы это понравилось?
Ebba О, я бы с радостью!
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French Ambassador Мадам, вы — моя погибель.
Christina Почему?
French Ambassador Потому что вы всегда отказываете мне с таким очарованием. В конце каждого нашего разговора я остаюсь в истинном сиянии — разочарования.
Christina А я — в предвкушении.
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Oxenstierna Меч сделал Швецию великой, ваше величество!
Christina Да, но не слишком ли мы его превозносим, канцлер?
Oxenstierna Нельзя переделать мир, ваше величество.
Christina Почему нет? Смотрите, канцлер, философы переделывают его. Художники переделывают его. Учёные переделывают его. Почему бы нам — нам, власти — не сделать этого? Народ слепо следует, генералы ведут его к гибели. А разве не пойдут они за нами? Мы поведём их за грань себя — туда, где царят благодать, красота, веселье и свобода!
Oxenstierna Европа — это военный лагерь, ваше величество, а не утопия, населённая пастухами.
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Christina Опять снег. Вечный снег.
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Christina Именно тебя я простить не могу, Эбба! Тебе больше не нужно бояться моего господства.
Ebba О, Ваше Величество, прошу вас!
Christina Ты делала вид, что тебя интересую я и мои проблемы. Твоя симпатия. Твоя забота. Всё притворство! На самом деле ты меня ненавидела.
Ebba О, вы не понимаете, Ваше Величество!
Christina Твоя беда, Эбба, в том, что я понимаю.
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Kristina Ааге, моё охотничье пальто. Мы идём на снег.
Aage На охоту, ваше Величество!
Kristina По крайней мере, чтобы не быть добычей.
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Christina Очевидно, вы, испанцы, слишком много шума из простого, элементарного чувства — любви. А мы, шведы, более прямолинейны.
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Antonio [лежит на спине у ног Антонио у камина, Кристина держит гроздь винограда над головой, медленно опускает и откусывает] Они созревали и наливались на испанском солнце. Мои поместья ими завалены. В сезон виноградного сбора воздух пахнет фиолетом. Фиолетовый виноград.
[Кристина целует гроздь винограда]
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Christina Почему? Почему? Так много вопросов!
Magnus Вопросов было бы меньше, если бы было больше ответов.
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Magnus Климат здесь, мой лорд, подходит только тем, кто к нему привык. Для чужаков он не годится. Советую вам беречь себя. Будьте очень осторожны.
Antonio Это — это угроза, мой лорд?
Magnus Это предупреждение! Дружеское предупреждение.
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Christina Я выросла в тени великого человека. Всю жизнь я была символом. Символом вечным, неизменным. Абстракцией. Человек смертен и изменчив — с желаниями и порывами, надеждами и отчаянием. Я устала быть символом, канцлер. Я жажду быть человеком. Это желание я не могу подавить.
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Christina Нужно жить для себя. В конце концов, канцлер, своя жизнь — это всё, что у тебя есть.
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Christina Итак, позвольте мне запомнить вас — с любовью и преданностью — пока память не исчезнет. Да благословит вас Бог. Прощайте.
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Christina Ветер на нашей стороне.
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Christina Ты капризен, Магнус, а у меня нет времени тебя утешать... Парламент ждёт.
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Swedish Soldier Betting on 6 Шесть!
Drinker Betting on 9 Девять!
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Christina [под маскировкой] Я скажу вам правду. Ну что ж, господа, у меня правда такова: за прошедший год у Королевы было 12 любовников. Гордая дюжина!
Crowd Да здравствует королева!
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University Representative Ваше Величество, наш университет в Уппсале — самый древний в Швеции. Один из старейших в Европе. Принимать профессоров из Испании и Италии может исказить чистоту нашего учения.
Кристина Опасность вовсе не в искажении, мой лорд, а в застоявшемся состоянии. Нам нужно новое вино в старых бутылках.
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Magnus Я — твоя судьба, Кристина.
Christina Неужели? Я жажду убежать от своей судьбы.
Magnus Ты будешь жаждать вернуться к ней.
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Antonio Всё дело в климате. Нельзя серенадой добиваться женщину во время снежной бури. Все прелести любви — искусные ухаживания, которые делают игру любви забавной — возможны лишь в тех странах, где под палящим солнцем трепещет жара.
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Antonio Ты очень красива, Эльза. Ты ещё и хороша?
Elsa Если мужчина мне не нравится, то да.
Christina Вот это настоящая добродетель.
Antonio Вся мораль в одной фразе.
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Christina Я *воображала* счастье. Но счастье нельзя *вообразить*. Счастье нужно почувствовать! Радость — почувствовать!
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Christina У меня есть целая коллекция королевских портретов. Мои поклонники обычно приходят в масле. И я их сохраняю — потому что люблю хорошую картину.
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Antonio Конечно. Так и должно быть. Я это почувствовал. Я почувствовал! Это присутствие. О, жизнь так славно непредсказуема.
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Antonio's Companion in Coach Снег всё ещё идёт, мой лорд.
Antonio Хорошо!
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Christina Вот так, должно быть, Господь чувствовал, когда созерцал завершённый мир со всеми Своими созданиями, дышащими... живущими.
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Magnus [объятия и поцелуй] Давно мы не виделись.
Christina Я видела тебя вчера.
Magnus Для меня это всё равно долго.
Christina Я не праздная женщина, Магнус. У меня война на руках.
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Archbishop Это не обычная война за сокровища или завоевания. Это война за нашу веру и за нашего Бога!
Christina В наши дни во многих странах призывают Бога, ваше превосходительство. А что насчёт Бога врага?
Archbishop Когда враг призывает Бога — это богохульство, ваше величество!
Christina Жаль, что у меня нет вашей уверенности, архиепископ.
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Christina Есть вещи поважнее войн! С меня их хватит. Мы воюем с тех пор, как я только появилась на свет, да и задолго до этого. Хватит. Я потребую от властей встретиться и заключить быструю и честную *мир*. Это должно закончиться!
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