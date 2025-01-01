ChristinaЯ запомнила эту комнату. В будущем, в своей памяти, я буду часто жить в этой комнате.
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ChristinaТрофеи. Слава. Флаги и трубы. Что стоит за этими громкими словами? Смерть и разрушение. Торжества калек. Швеция — победитель на опустошённой Европе. Остров в мёртвом море. Говорю вам, я больше этого не хочу! Я хочу для своего народа безопасности и счастья. Я хочу взращивать искусства мира. Искусства жизни! Я хочу мира, и мир я получу!
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ChancellorХодят слухи, что ваше Величество собирается заключить иностранный брак.
ChristinaВ её возможность — да. Но не в её существование. Великая любовь, совершенная любовь — это иллюзия. Это золотая сказка, о которой мы все мечтаем. Но в обычной жизни этого не бывает. В обычной жизни приходится довольствоваться меньшим.
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ChristinaЛюбая ложь найдёт своих слушателей, если её достаточно убедительно рассказать.
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ChristinaМожно испытывать ностальгию по местам, которых никогда не видел.
OxenstiernaМеч сделал Швецию великой, ваше величество!
ChristinaДа, но не слишком ли мы его превозносим, канцлер?
OxenstiernaНельзя переделать мир, ваше величество.
ChristinaПочему нет? Смотрите, канцлер, философы переделывают его. Художники переделывают его. Учёные переделывают его. Почему бы нам — нам, власти — не сделать этого? Народ слепо следует, генералы ведут его к гибели. А разве не пойдут они за нами? Мы поведём их за грань себя — туда, где царят благодать, красота, веселье и свобода!
OxenstiernaЕвропа — это военный лагерь, ваше величество, а не утопия, населённая пастухами.
ChristinaОчевидно, вы, испанцы, слишком много шума из простого, элементарного чувства — любви. А мы, шведы, более прямолинейны.
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Antonio[лежит на спине у ног Антонио у камина, Кристина держит гроздь винограда над головой, медленно опускает и откусывает]Они созревали и наливались на испанском солнце. Мои поместья ими завалены. В сезон виноградного сбора воздух пахнет фиолетом. Фиолетовый виноград.
ChristinaЯ выросла в тени великого человека. Всю жизнь я была символом. Символом вечным, неизменным. Абстракцией. Человек смертен и изменчив — с желаниями и порывами, надеждами и отчаянием. Я устала быть символом, канцлер. Я жажду быть человеком. Это желание я не могу подавить.
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ChristinaНужно жить для себя. В конце концов, канцлер, своя жизнь — это всё, что у тебя есть.
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ChristinaИтак, позвольте мне запомнить вас — с любовью и преданностью — пока память не исчезнет. Да благословит вас Бог. Прощайте.
ChristinaТы капризен, Магнус, а у меня нет времени тебя утешать... Парламент ждёт.
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Swedish Soldier Betting on 6Шесть!
Drinker Betting on 9Девять!
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Christina[под маскировкой] Я скажу вам правду. Ну что ж, господа, у меня правда такова: за прошедший год у Королевы было 12 любовников. Гордая дюжина!
CrowdДа здравствует королева!
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University RepresentativeВаше Величество, наш университет в Уппсале — самый древний в Швеции. Один из старейших в Европе. Принимать профессоров из Испании и Италии может исказить чистоту нашего учения.
КристинаОпасность вовсе не в искажении, мой лорд, а в застоявшемся состоянии. Нам нужно новое вино в старых бутылках.
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MagnusЯ — твоя судьба, Кристина.
ChristinaНеужели? Я жажду убежать от своей судьбы.
MagnusТы будешь жаждать вернуться к ней.
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AntonioВсё дело в климате. Нельзя серенадой добиваться женщину во время снежной бури. Все прелести любви — искусные ухаживания, которые делают игру любви забавной — возможны лишь в тех странах, где под палящим солнцем трепещет жара.
ChristinaЯ не праздная женщина, Магнус. У меня война на руках.
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ArchbishopЭто не обычная война за сокровища или завоевания. Это война за нашу веру и за нашего Бога!
ChristinaВ наши дни во многих странах призывают Бога, ваше превосходительство. А что насчёт Бога врага?
ArchbishopКогда враг призывает Бога — это богохульство, ваше величество!
ChristinaЖаль, что у меня нет вашей уверенности, архиепископ.
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ChristinaЕсть вещи поважнее войн! С меня их хватит. Мы воюем с тех пор, как я только появилась на свет, да и задолго до этого. Хватит. Я потребую от властей встретиться и заключить быструю и честную *мир*. Это должно закончиться!