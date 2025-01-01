Aage Не мешкай, ваше величество. У вас сегодня много дел.

Christina [Эбба преклоняет колени и целует руку Кристины] Доброе утро, Эбба.

[Эбба встаёт, и Кристина целует её в губы]

Christina Что ты так рано встала?

Ebba Не могла уснуть.

Christina Значит, ты либо счастлива, либо несчастна. Какое из двух?