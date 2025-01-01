EkartВсё, что осталось — это снова белая грудь философии.
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[Версия с английскими субтитрами]
BaalКогда лежишь ночью в траве и смотришь в небо, чувствуешь до костей — Земля круглая, и мы летим.
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[Версия с английскими субтитрами]
BaalЯ не виноват, что напился твоим вином.
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[Версия с английскими субтитрами]
BaalМне что, жевать твою чепуху, только чтобы набить живот?
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[Версия с английскими субтитрами]
JohannesМоя милая — самая невинная женщина на свете, но однажды во сне я увидел, как ее насилует можжевельник. Ее бледное тело было растянуто на можжевельнике, его сучковатые ветви обвивали ее. С тех пор я не могу спать.
BaalТы когда-нибудь видел её бледное тело?
JohannesНет, она невинна. Даже её колени. Есть разные степени невинности, не так ли? Но когда я держу её хоть на мгновение ночью, она дрожит, как лист. Я не решаюсь. Ей всего семнадцать.
BaalЕй нравилась любовь в твоём сне?
JohannesДа.
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[Английская версия с субтитрами]
BaalЛюбовь — это как укусить апельсин, и сок брызжет сквозь зубы. Это как пустить голую руку в пруд, где между пальцами плавают водоросли.
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[Версия с английскими субтитрами]
ЙоханнесТы можешь трогать сердца мужчин, но как ты добиваешься успеха у женщин?
БаалЭтому можно научиться.
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[Английские субтитры]
BaalЧёрт возьми, сегодня ты мягкий, как слива.
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[Версия с английскими субтитрами]
BaalПей хоть что-то, если больше ничего не можешь. Пей!
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[Версия с английскими субтитрами]
BaalОгр говорил мне, что самое дорогое место для него на Земле — это не трава у могил родителей. Это не исповедальня, не кровать проститутки и не женское лоно — все мягкое, белое, тёплое и пухлое. Огр говорил, что самое дорогое место для него на Земле всегда была уборная. Место, где доволен звёздами над головой и навозом внизу. Место смирения, где понимаешь, что ты всего лишь человек, который ни за что не может удержаться. Там ты и осознаёшь, кто ты на самом деле.
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[Версия с английскими субтитрами]
BaalЛюбить лучше, чем просто наслаждаться.
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[Версия с английскими субтитрами]
BaalУ тебя в крови либо слишком много религии, либо слишком много джина.
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[Английская версия с субтитрами]
БаалЯ — влюблённый без любимой.
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[Версия с английскими субтитрами]
SophieЯ чувствую себя такой слабой.
BaalЯ знаю, почему. Апрель. Темнеет, и ты чувствуешь меня. Так у животных бывает.
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[Английская версия с субтитрами]
BaalДжин — мой посох и мой жезл; но теперь мои руки дрожат — словно тела всё ещё внутри них.
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[Версия с английскими субтитрами]
SophieЧто тебе от меня надо?
BaalЕсли тебе приходится спрашивать — можешь уходить.
SophieНе понимаю, зачем я всё ещё здесь.
BaalЯ могу тебе сказать.
SophieМне остаться?
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[Версия с английскими субтитрами]
EkartЯ хочу спрятаться внутри тебя, потому что я голый.
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[Английская версия с субтитрами]
BaalМоё сердце чисто, я мал, и теперь я должен вас всех развлекать.
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[Версия с английскими субтитрами]
[повторяющаяся реплика]
БаалНебо черно.
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[Английская версия с субтитрами]
BaalВоздух здесь словно молоко. Речные ивы влажны и растрепаны после дождя. У тебя, должно быть, бледные бедра.
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[Версия с английскими субтитрами]
BaalДождь прекратился. Трава, должно быть, ещё мокрая. Но листья вокруг нас не пропустили воду. Корни всё ещё сухие. Почему человек не может спать с растением?
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[Английская версия с субтитрами]
BaalТы замечаешь вещи только тогда, когда они уже закончились.
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[Версия с английскими субтитрами]
EkartВ моей голове — небо, огромное и зелёное. Мысли плывут, словно лёгкие облака, без определённого направления.
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[Версия с английскими субтитрами]
BaalЯ хочу жить, даже без кожи. Я уйду в кончики пальцев. Я проглочу смерть и ничего не узнаю.
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[Английская версия с субтитрами]
BaalОна становится сук##й. Она стирает своё грязное бельё в твоих слезах. Разве ты не видишь, как она бежит голая между нами?
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[Английская версия с субтитрами]
BaalЯ вижу мир в мягком свете. Это — дерьмо Господа Бога.
EkartБог, который однажды и навсегда соединил уретру и половой орган?
BaalВсё это так прекрасно.
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[Английские субтитры]
BaalМоя душа — это стоны колосьев, склонённых ветром, и блеск в глазах двух насекомых, готовых пожрать друг друга.