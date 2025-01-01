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Киноафиша Фильмы Баал Цитаты из фильма Баал

Цитаты из фильма Баал

[Версия с английскими субтитрами]
Бааль Ты раньше видел эти тучи?
Экарт Да, они безстыжие.
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[Версия с английскими субтитрами]
Ekart Всё, что осталось — это снова белая грудь философии.
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🥱
[Версия с английскими субтитрами]
Baal Когда лежишь ночью в траве и смотришь в небо, чувствуешь до костей — Земля круглая, и мы летим.
🧡
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🥺
🤔
🥱
[Версия с английскими субтитрами]
Baal Я не виноват, что напился твоим вином.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Версия с английскими субтитрами]
Baal Мне что, жевать твою чепуху, только чтобы набить живот?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Версия с английскими субтитрами]
Johannes Моя милая — самая невинная женщина на свете, но однажды во сне я увидел, как ее насилует можжевельник. Ее бледное тело было растянуто на можжевельнике, его сучковатые ветви обвивали ее. С тех пор я не могу спать.
Baal Ты когда-нибудь видел её бледное тело?
Johannes Нет, она невинна. Даже её колени. Есть разные степени невинности, не так ли? Но когда я держу её хоть на мгновение ночью, она дрожит, как лист. Я не решаюсь. Ей всего семнадцать.
Baal Ей нравилась любовь в твоём сне?
Johannes Да.
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[Английская версия с субтитрами]
Baal Любовь — это как укусить апельсин, и сок брызжет сквозь зубы. Это как пустить голую руку в пруд, где между пальцами плавают водоросли.
🧡
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🥺
🤔
🥱
[Версия с английскими субтитрами]
Йоханнес Ты можешь трогать сердца мужчин, но как ты добиваешься успеха у женщин?
Баал Этому можно научиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Английские субтитры]
Baal Чёрт возьми, сегодня ты мягкий, как слива.
🧡
👏
🥺
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[Версия с английскими субтитрами]
Baal Пей хоть что-то, если больше ничего не можешь. Пей!
🧡
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🥺
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🥱
[Версия с английскими субтитрами]
Baal Огр говорил мне, что самое дорогое место для него на Земле — это не трава у могил родителей. Это не исповедальня, не кровать проститутки и не женское лоно — все мягкое, белое, тёплое и пухлое. Огр говорил, что самое дорогое место для него на Земле всегда была уборная. Место, где доволен звёздами над головой и навозом внизу. Место смирения, где понимаешь, что ты всего лишь человек, который ни за что не может удержаться. Там ты и осознаёшь, кто ты на самом деле.
🧡
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🥱
[Версия с английскими субтитрами]
Baal Любить лучше, чем просто наслаждаться.
🧡
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🥱
[Версия с английскими субтитрами]
Baal У тебя в крови либо слишком много религии, либо слишком много джина.
🧡
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🥺
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[Английская версия с субтитрами]
Баал Я — влюблённый без любимой.
🧡
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[Версия с английскими субтитрами]
Sophie Я чувствую себя такой слабой.
Baal Я знаю, почему. Апрель. Темнеет, и ты чувствуешь меня. Так у животных бывает.
🧡
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🥺
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🥱
[Английская версия с субтитрами]
Baal Джин — мой посох и мой жезл; но теперь мои руки дрожат — словно тела всё ещё внутри них.
🧡
👏
🥺
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🥱
[Версия с английскими субтитрами]
Sophie Что тебе от меня надо?
Baal Если тебе приходится спрашивать — можешь уходить.
Sophie Не понимаю, зачем я всё ещё здесь.
Baal Я могу тебе сказать.
Sophie Мне остаться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Версия с английскими субтитрами]
Ekart Я хочу спрятаться внутри тебя, потому что я голый.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Английская версия с субтитрами]
Baal Моё сердце чисто, я мал, и теперь я должен вас всех развлекать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Версия с английскими субтитрами]
[повторяющаяся реплика]
Баал Небо черно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Английская версия с субтитрами]
Baal Воздух здесь словно молоко. Речные ивы влажны и растрепаны после дождя. У тебя, должно быть, бледные бедра.
🧡
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🥱
[Версия с английскими субтитрами]
Baal Дождь прекратился. Трава, должно быть, ещё мокрая. Но листья вокруг нас не пропустили воду. Корни всё ещё сухие. Почему человек не может спать с растением?
🧡
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🥺
🤔
🥱
[Английская версия с субтитрами]
Baal Ты замечаешь вещи только тогда, когда они уже закончились.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Версия с английскими субтитрами]
Ekart В моей голове — небо, огромное и зелёное. Мысли плывут, словно лёгкие облака, без определённого направления.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Версия с английскими субтитрами]
Baal Я хочу жить, даже без кожи. Я уйду в кончики пальцев. Я проглочу смерть и ничего не узнаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Английская версия с субтитрами]
Baal Она становится сук##й. Она стирает своё грязное бельё в твоих слезах. Разве ты не видишь, как она бежит голая между нами?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Английская версия с субтитрами]
Baal Я вижу мир в мягком свете. Это — дерьмо Господа Бога.
Ekart Бог, который однажды и навсегда соединил уретру и половой орган?
Baal Всё это так прекрасно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Английские субтитры]
Baal Моя душа — это стоны колосьев, склонённых ветром, и блеск в глазах двух насекомых, готовых пожрать друг друга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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