[Версия с английскими субтитрами]

Johannes Моя милая — самая невинная женщина на свете, но однажды во сне я увидел, как ее насилует можжевельник. Ее бледное тело было растянуто на можжевельнике, его сучковатые ветви обвивали ее. С тех пор я не могу спать.

Baal Ты когда-нибудь видел её бледное тело?

Johannes Нет, она невинна. Даже её колени. Есть разные степени невинности, не так ли? Но когда я держу её хоть на мгновение ночью, она дрожит, как лист. Я не решаюсь. Ей всего семнадцать.

Baal Ей нравилась любовь в твоём сне?