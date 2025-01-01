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Киноафиша Фильмы Меня зовут Майкл Цитаты из фильма Меня зовут Майкл

Цитаты из фильма Меня зовут Майкл

Michael Glatze Могу я угостить тебя напитком?
Tyler У тебя что, нет парня?
Michael Glatze Хмм... ему ты тоже покажешься милым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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