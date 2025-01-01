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Меня зовут Майкл
Цитаты из фильма Меня зовут Майкл
Цитаты из фильма Меня зовут Майкл
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Цитаты
Michael Glatze
Могу я угостить тебя напитком?
Tyler
У тебя что, нет парня?
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Хмм... ему ты тоже покажешься милым.
🧡
👏
🥺
🤔
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