Наша рецензия

Продолжая череду экранизаций про зомби-апокалипсис и маленькую девочку в самой гуще событий, на экраны кинотеатров врывается фильм «Обитель зла: Последняя глава», возвращающий действие в Раккун-сити и тем самым закольцовывающий общий сюжет шести фильмов. Из-за этого так и хочется дописать на табличке у въезда в город: «Welcome to raccoon city!» В «Последней главе» нет ни Ады Вонг, ни Джилл Валентайн, ни Леона, ни Карлоса Оливеры, ни Криса Редфилда, ни…