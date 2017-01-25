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Обитель зла: Последняя глава Обитель зла: Последняя глава
Киноафиша Фильмы Обитель зла: Последняя глава Отзывы о фильме «Обитель зла: Последняя глава»
Resident Evil: The Final Chapter Обитель зла: Последняя глава 2016 / Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Обитель зла: Последняя глава»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Продолжая череду экранизаций про зомби-апокалипсис и маленькую девочку в самой гуще событий, на экраны кинотеатров врывается фильм «Обитель зла: Последняя глава», возвращающий действие в Раккун-сити и тем самым закольцовывающий общий сюжет шести фильмов. Из-за этого так и хочется дописать на табличке у въезда в город: «Welcome to raccoon city!» В «Последней главе» нет ни Ады Вонг, ни Джилл Валентайн, ни Леона, ни Карлоса Оливеры, ни Криса Редфилда, ни…

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Никита Солодченко 25 января 2017, 19:58
Ребят, сколько будет стоить билет ?
25 января 2017, 19:58 Ответить
Киноафиша.инфо 3 февраля 2017, 13:20
в ответ на сообщение Никита Солодченко от 25 января 2017, 19:58
Никита, стоимость билета зависит от того, в каком городе, в какой кинотеатр и на какой сеанс вы хотите пойти. Смотрите за расписанием в карточке фильма.
3 февраля 2017, 13:20 Ответить
TheRedFox2017-2027 8 февраля 2017, 18:48
Оценка
Почему так дорого!!! Дёшево , но рано начинается
8 февраля 2017, 18:48 Ответить
TheRedFox2017-2027 8 февраля 2017, 18:49
Оценка
а когда в нужное время так дорого
8 февраля 2017, 18:49 Ответить
Павел Канцелярист 11 февраля 2017, 11:47
Оценка
Мне 15 лет и хочу сходить на вечерний сеанс,но есть мысли,что меня могут на него не пустит.
Не поможете?
11 февраля 2017, 11:47 Ответить
Никита Ещин 11 февраля 2017, 19:19
почему нету ближайших сеансов
11 февраля 2017, 19:19 Ответить
Киноафиша.инфо 13 февраля 2017, 11:29
в ответ на сообщение Павел Канцелярист от 11 февраля 2017, 11:47
Сходите с родителями или получите от них разрешение в письменном виде.
13 февраля 2017, 11:29 Ответить
Киноафиша.инфо 13 февраля 2017, 11:35
в ответ на сообщение Никита Ещин от 11 февраля 2017, 19:19
Никита, добрый день!
Информацию обо всех сеансах можно найти в разделе Расписание.
Если вы скажете, какой кинотеатр вас интересует, мы сможем вам помочь!
13 февраля 2017, 11:35 Ответить
vip.lager90 17 февраля 2017, 00:58
мне 13 лет и я хочу сходить один. при каких условиях меня могут пропустить ?
17 февраля 2017, 00:58 Ответить
Киноафиша.инфо 17 февраля 2017, 11:05
в ответ на сообщение vip.lager90 от 17 февраля 2017, 00:58
Добрый день. Вам нужно получить разрешение от родителей в письменном виде.
17 февраля 2017, 11:05 Ответить
Андрей 20 июня 2017, 10:18
Оценка
уже как сериал...
в целом, было интересно досмотреть, но концовка, на мой взгляд, смазанная и скучноватая!
Милла - неотразима и мила, как и всегда!!!
20 июня 2017, 10:18 Ответить
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