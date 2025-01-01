Red Queen[открывает файл, загружая его в Алису]Перед смертью Алисия загрузила для тебя свои воспоминания. Детство, которого у тебя не было, и женщина, которой она так и не смогла стать.
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[последние реплики]
AliceКогда вирус Т распространился по Земле, он делал это со скоростью современного мира, перелетая на реактивных лайнерах по всему земному шару. Антивирус же — воздушный, его разносит ветер. Может пройти много лет, прежде чем он доберётся до каждого уголка Земли. Пока этого не случится, моя работа не закончена. Меня зовут Элис.
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AliceМеня зовут Элис, и это моя история. Конец моей истории.
Dr. IsaacsНе думаю. Ты всего лишь марионетка, чьи нитки были перерезаны, а потом ты немного бродила, думая, что ты настоящая девушка, но это не так. Ты просто умная имитация, фассимиле. Да ещё и весьма проблемная.
Red QueenБоюсь, он не врёт. Ты создана по её образу, как и я. Мой облик и голос основаны на детских записях Алисии Маркус, сделанных её отцом. Твоя генетическая структура основана на её ДНК, с изменениями, чтобы избежать болезни прогерии, которая её поразила. Я — ребёнок, которым она была. Ты — женщина, которой она могла бы стать.
Alicia MarcusНет. Ты намного лучше, чем я когда-либо могла бы быть. Я позволила этому случиться. Я была слаба. Ты не можешь себе этого позволить.
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Dr. IsaacsМы играли долго, ты и я, но теперь всё кончено.
AliceИногда мне кажется, что вся моя жизнь — это бегство. Убийства.
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[первые реплики]
Элис[закадровый голос]Говорят, историю пишут победители. Это — история корпорации «Амбрелла», основанной ученым-исследователем профессором Джеймсом Маркусом. У Маркуса была дочь Алисия, больная прогерией — прогрессирующим, смертельным заболеванием, приводящим к преждевременному старению. К 25 годам тело Алисии выглядело бы как у 90-летней старушки. Маркус был полон решимости спасти её, хотя шансы казались невозможными. И пока он отчаянно искал лекарство, отец записывал свою дочь — её голос, её образ — чтобы сохранить на века. Но потом случился прорыв. Маркус открыл вирус Т. Однократное введение вируса обнаруживало и восстанавливало повреждённые клетки тела. Это было чудо. Жизнь Алисии Маркус была спасена. Вирус Т имел множество применений — он лечил тысячу различных болезней. Казалось, наступает новая эра — мир без страха перед инфекциями, болезнями и разложением. Но так не случилось: вирус Т имел ряд непредвиденных побочных эффектов.
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Dr. Isaacs[Алисе]Не утруждайся. Ты не дойдёшь ни до ледоруба, ни до графина, ни до перьевой ручки.
Alicia MarcusТебе не нужна помощь, Уэскер. Ты умираешь. Просто смирись с этим.
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Dr. IsaacsКак трогательно. Троица сук, объединённых своей ненавистью. Но это вам не поможет. Я всегда был на шаг впереди. Ты ничего не изменила. Ты никого не спасла. Мир всё равно будет очищен, и корпорация Амбрелла восторжествует. Единственное отличие — мне больше не придётся слушать твоё самодовольное нытьё. Когда остальные члены совета проснутся, тебя заменят, а я возьму полный контроль.