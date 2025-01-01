Alicia Marcus Время на исходе, Элис. Ты должна убить его скоро.

Dr. Isaacs Рада тебя видеть, Алисия. Маркус создала вирус Т, чтобы спасти её, но эффект не продлился. Но я годами ждал, когда она умрёт.

Alice Я не... я не клон.

Dr. Isaacs Правда? Ты, наверное, задавалась вопросом, почему ничего не помнишь из детства. Отец, мать...

Alice Потеря памяти.

Dr. Isaacs Нет. Ты ничего не помнишь, потому что у тебя не было жизни, ничего до особняка, когда мы создали тебя десять лет назад.

Alice Я знаю, кто я.

Dr. Isaacs Не думаю. Ты всего лишь марионетка, чьи нитки были перерезаны, а потом ты немного бродила, думая, что ты настоящая девушка, но это не так. Ты просто умная имитация, фассимиле. Да ещё и весьма проблемная.

Alice Ты мне врёшь.

Red Queen Боюсь, он не врёт. Ты создана по её образу, как и я. Мой облик и голос основаны на детских записях Алисии Маркус, сделанных её отцом. Твоя генетическая структура основана на её ДНК, с изменениями, чтобы избежать болезни прогерии, которая её поразила. Я — ребёнок, которым она была. Ты — женщина, которой она могла бы стать.