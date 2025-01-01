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Киноафиша Фильмы Обитель зла: Последняя глава Цитаты из фильма Обитель зла: Последняя глава

Цитаты из фильма Обитель зла: Последняя глава

Алисия Маркус Я все еще владею 50% этой компании.
Доктор Айзекс И что ты собираешься с этим делать?
Алисия Маркус Ты — совладелец этой корпорации, но Вэскер... Вэскер — просто сотрудник.
Вэскер Я не обязан выполнять твои приказы. Моя лояльность — на его стороне.
Алисия Маркус Понимаю. Альберт Вэскер, ты уволен.
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Dr. Isaacs Ах, как трогательно. Троица сук, объединённых в своей ненависти.
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Alice Что случилось?
Red Queen Когда Айзекс умер, я смогла перезапуститься и прекратить атаки на оставшиеся человеческие поселения. Ты спасла их.
Alice Почему я всё ещё жива?
Red Queen Антивирус уничтожил вирус T только в твоём организме. Здоровые клетки не пострадали. Ты теперь свободна от инфекции.
Alice Я думала, что умру. Ты и Алисия — вы мне врали.
Red Queen Нам нужно было узнать, готова ли ты на жертву, готова ли отдать жизнь ради других. На это никто из Амбреллы не решился бы. Алисия Маркус была права насчёт тебя.
Alice Я *была* одной из них. Меня создала Амбрелла, я была лишь их инструментом.
Red Queen Нет. Ты стала чем-то большим, чем они когда-либо ожидали. Клон стал более человечным, чем они сами. И тебе предстоит сделать ещё один шаг.
Alice Что ты имеешь в виду?
Red Queen [открывает файл, загружая его в Алису] Перед смертью Алисия загрузила для тебя свои воспоминания. Детство, которого у тебя не было, и женщина, которой она так и не смогла стать.
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[последние реплики]
Alice Когда вирус Т распространился по Земле, он делал это со скоростью современного мира, перелетая на реактивных лайнерах по всему земному шару. Антивирус же — воздушный, его разносит ветер. Может пройти много лет, прежде чем он доберётся до каждого уголка Земли. Пока этого не случится, моя работа не закончена. Меня зовут Элис.
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Alice Меня зовут Элис, и это моя история. Конец моей истории.
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Alice Ты всё ещё с оружием.
Doc Да.
Alice Клэр была бы очень разочарована.
Doc Через пару минут Клэр умрёт, как и все, кого ты знаешь.
Claire Redfield Мило.
Doc Прости. Моя любовь.
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Alicia Marcus Время на исходе, Элис. Ты должна убить его скоро.
Dr. Isaacs Рада тебя видеть, Алисия. Маркус создала вирус Т, чтобы спасти её, но эффект не продлился. Но я годами ждал, когда она умрёт.
Alice Я не... я не клон.
Dr. Isaacs Правда? Ты, наверное, задавалась вопросом, почему ничего не помнишь из детства. Отец, мать...
Alice Потеря памяти.
Dr. Isaacs Нет. Ты ничего не помнишь, потому что у тебя не было жизни, ничего до особняка, когда мы создали тебя десять лет назад.
Alice Я знаю, кто я.
Dr. Isaacs Не думаю. Ты всего лишь марионетка, чьи нитки были перерезаны, а потом ты немного бродила, думая, что ты настоящая девушка, но это не так. Ты просто умная имитация, фассимиле. Да ещё и весьма проблемная.
Alice Ты мне врёшь.
Red Queen Боюсь, он не врёт. Ты создана по её образу, как и я. Мой облик и голос основаны на детских записях Алисии Маркус, сделанных её отцом. Твоя генетическая структура основана на её ДНК, с изменениями, чтобы избежать болезни прогерии, которая её поразила. Я — ребёнок, которым она была. Ты — женщина, которой она могла бы стать.
Alicia Marcus Нет. Ты намного лучше, чем я когда-либо могла бы быть. Я позволила этому случиться. Я была слаба. Ты не можешь себе этого позволить.
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Dr. Isaacs Мы играли долго, ты и я, но теперь всё кончено.
Alice Да. Да, это так.
Dr. Isaacs Я создал тебя...
Alice Да. Большая о##бка!
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Alice Иногда мне кажется, что вся моя жизнь — это бегство. Убийства.
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[первые реплики]
Элис [закадровый голос] Говорят, историю пишут победители. Это — история корпорации «Амбрелла», основанной ученым-исследователем профессором Джеймсом Маркусом. У Маркуса была дочь Алисия, больная прогерией — прогрессирующим, смертельным заболеванием, приводящим к преждевременному старению. К 25 годам тело Алисии выглядело бы как у 90-летней старушки. Маркус был полон решимости спасти её, хотя шансы казались невозможными. И пока он отчаянно искал лекарство, отец записывал свою дочь — её голос, её образ — чтобы сохранить на века. Но потом случился прорыв. Маркус открыл вирус Т. Однократное введение вируса обнаруживало и восстанавливало повреждённые клетки тела. Это было чудо. Жизнь Алисии Маркус была спасена. Вирус Т имел множество применений — он лечил тысячу различных болезней. Казалось, наступает новая эра — мир без страха перед инфекциями, болезнями и разложением. Но так не случилось: вирус Т имел ряд непредвиденных побочных эффектов.
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Dr. Isaacs [Алисе] Не утруждайся. Ты не дойдёшь ни до ледоруба, ни до графина, ни до перьевой ручки.
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Wesker Помоги мне.
Alicia Marcus Тебе не нужна помощь, Уэскер. Ты умираешь. Просто смирись с этим.
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Dr. Isaacs Как трогательно. Троица сук, объединённых своей ненавистью. Но это вам не поможет. Я всегда был на шаг впереди. Ты ничего не изменила. Ты никого не спасла. Мир всё равно будет очищен, и корпорация Амбрелла восторжествует. Единственное отличие — мне больше не придётся слушать твоё самодовольное нытьё. Когда остальные члены совета проснутся, тебя заменят, а я возьму полный контроль.
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Dr. Isaacs Я тебя создал.
Alice Да. Большая ошибка.
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Dr. Isaacs' Clone Что ты за чёрт такой?
Dr. Isaacs Я — ты, идиот.
Dr. Isaacs' Clone Нет. Нет. Нет, это невозможно.
Dr. Isaacs Настоящий ты.
Dr. Isaacs' Clone [вонзая нож в клона] Лжец! Отродье! Ты, грязный, отвратительный клон! Я — я. Он — не я.
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