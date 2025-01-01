Roger Waters Во время тура я каждый вечер приглашаю на шоу около 20 раненых ветеранов. Был один парень. Он просто кивнул, а потом протянул руку, и я взял его за руку, чтобы пожать, а он не отпускал. Я подумал: «Ладно, он явно хочет что-то сказать.» Он стоял и смотрел мне прямо в глаза. Очень странный, пронзительный взгляд. И потом он сказал... «Твой отец гордился бы тобой.» Это был очень странный момент. Я просто... я просто растаял, честно. И почувствовал, как у меня наворачиваются слёзы. Никогда его не забуду.