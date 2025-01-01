Ben BriggsТо, что ты сделал той ночью. Я никогда этого не забуду. Я так и не смогу понять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben BriggsЯ соскучился по тебе, папа. И хотел бы узнать тебя получше. Думаю, наши сердца оба закрыты. Может, в этом и проблема.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scott BriggsЭто то, что я должен сделать. Надо всё исправить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ben BriggsЛадно, можешь подумать об этом, а можешь и не думать, но такова ситуация, так всё и есть. 15 лет назад было то же самое, что и сегодня. Так что можешь приставить мне ещё один пистолет к голове и сказать, чтобы я сваливал с ранчо Бриггсов, как ты делал это 15 лет назад, или проявить мужество и принять то, что происходит.