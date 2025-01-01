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Киноафиша Фильмы Дикие лошади Цитаты из фильма Дикие лошади

Цитаты из фильма Дикие лошади

Scott Briggs Надеюсь, меня когда-нибудь простят.
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Ben Briggs То, что ты сделал той ночью. Я никогда этого не забуду. Я так и не смогу понять.
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Ben Briggs Я соскучился по тебе, папа. И хотел бы узнать тебя получше. Думаю, наши сердца оба закрыты. Может, в этом и проблема.
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Scott Briggs Это то, что я должен сделать. Надо всё исправить.
🧡
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🥺
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Ben Briggs Ладно, можешь подумать об этом, а можешь и не думать, но такова ситуация, так всё и есть. 15 лет назад было то же самое, что и сегодня. Так что можешь приставить мне ещё один пистолет к голове и сказать, чтобы я сваливал с ранчо Бриггсов, как ты делал это 15 лет назад, или проявить мужество и принять то, что происходит.
Scott Briggs [Смотрит на Бена сверху с коня]
Ben Briggs Просто подумай об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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