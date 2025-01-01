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Путешествие Игоря и журавлей
Цитаты из фильма Путешествие Игоря и журавлей
Цитаты из фильма Путешествие Игоря и журавлей
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Цитаты
Karl the Great
Тупой ребёнок.
Igor
Что?
Karl the Great
Зачем ты меня спас? Мне здесь делать нечего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter
Я хочу связаться с мальчиком, который по-настоящему любит журавлей. Он сейчас на меня злится. И на то есть веская причина. Но я всё равно надеюсь, что он на площадке с нами следит за журавлями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Igor
Я зашёл без особого энтузиазма и рассказал про сайт — как люди со всего мира могут заходить и отслеживать журавлей. Ты бы видел, как загорелся Грин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пётр
А Израиль — красивая страна. Даже журавли так думают. Знаешь, они останавливаются там по пути в Африку?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Igor
Это для тебя. Это папа.
Igor
Привет.
Peter
Как дела, Игорёк? Как ты там, в Израиле?
Igor
В порядке.
Peter
Хорошо. Уже смотрел сайт?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Igor
Пап, правда, что журавли выбирают пару на всю жизнь?
Peter
Да, откуда ты знаешь? Я тебе говорил?
Igor
Нет, я в интернете прочитал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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