Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Путешествие Игоря и журавлей
Киноафиша Фильмы Путешествие Игоря и журавлей Путешествие Игоря и журавлей, 2012: актеры и роли
Igor & the Cranes' Journey Путешествие Игоря и журавлей 2012 / Израиль / Германия / Польша
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Путешествие Игоря и журавлей, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Евгений Руман Evgeny Ruman
В ролях
Менаш Ной Менаш Ной Menashe Noy Гера Сэндлер Оля Шур Селектар Александр Сендерович Alexander Senderovich Томаш Собчак Tomasz Sobczak
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Конфликты с «Ленкомом» аукнулись: состояние вдовы Караченцова вызвало оторопь
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Точный день назван: вот когда осужденный за смертельное ДТП Ефремов выйдет на свободу
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Будущее под вопросом: вот что в «Современнике» говорят об уходе Орбакайте
Гора в семью не включила: Бабкина рассекретила свое времяпровождение
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Такого не ожидал никто: правда о конфликте Рудковской с известным журналистом вышла наружу
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Приложение киноафиши