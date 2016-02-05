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Страховщик
Отзывы о фильме «Страховщик»
Automata
Страховщик
2014 / Испания / США
Трейлер
6.8
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Lil
5 февраля 2016, 21:02
Комменты как всегда жгут! Спасибо, ребята! В кино не пойду, найду как просрать этот вечер✊
5 февраля 2016, 21:02
0
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Toporock
5 февраля 2016, 21:02
Цитата (Comon, 28/10/2014 - 00:19:00):
восстание обезьян
Та же заковыка. Нет понимание что такое сознание, соответственно нет возможности его развить у обезьяны. А натуральные изменения, должны происходить миллионами лет, кто это даст делать обезьянам? Никто. Выход только генная инженерия (человек продукт оной), это еще больше фантастика.
Более реальные прогнозы, это:
1) Андроиды (по типу Бегущих по лезвию), автономные роботы, для колонизации других планет, с ограниченным сроком эксплуатации.
2) Нано роботы или роботы микробы. Нашей планетой управляют не большие существа (люди\динозавтры), а малые, бактерии\вирусы, если ими не научиться управлять, мы всего лишь "говорящие мешки с микробами"✊
5 февраля 2016, 21:02
0
0
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Toporock
5 февраля 2016, 21:02
Цитата (Comon, 28/10/2014 - 00:19:00):
восстание обезьян или восстание роботов - вопрос спорный
Восстание вирусов ✊
5 февраля 2016, 21:02
0
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Toporock
5 февраля 2016, 21:02
Или Грибов
5 февраля 2016, 21:02
0
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Toporock
5 февраля 2016, 21:02
Цитата (Comon, 28/10/2014 - 00:19:00):
двадцать компьютер пытается победить человека
Победил уже. в 1996 году Каспарова. Deep Blue звали этого парня✊ ✊ . Пока алгоритмы в компьютеры вставляет человек, нам бояться нечего, как только компьютер будет вставлять алгоритмы сам, могут возникнуть проблемы. Но тут другой вопрос, все проблемы от потребностей, а у роботов нет потребностей, либо они есть, но созданы искусственно человеком, опять круг замкнулся. Нужны нейронные связи, нервная система, рецепторы, и мозг, все это пока не понятно как работает, а покуда не понятно людям, они не смогут внести программные алгоритмы в мозк роботу, что бы тот начал думать сам. Ибо мы сами не думаем самостоятельно ✊
5 февраля 2016, 21:02
0
0
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belkadura
8 февраля 2016, 10:09
Бандерас в ад попадёт за такой фильм! Отвратный и тупой...И малина ему как актёру обеспечена. 1/10. не ходить! не портить себе вечер!
8 февраля 2016, 10:09
0
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fanbunga
9 февраля 2016, 02:07
Ответ на сообщение Swi4e1 от 17/10/2014 - 02:25:48
Спец эффектов вообще нету
роботы нормально сделаны. Особенно сисястый, с прической. И стонет сексуально.
В остальном согласна. Сценарий хромает, а под конец совсем валится и еле ползет.
Ну сожжет солнце землю. Останутся только тараканы и роботы. И чо? интеллект форева. Тараканы тоже.
9 февраля 2016, 02:07
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Swi4e1
9 февраля 2016, 02:07
✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
Это просто ЖЕСТЬ !!! Как можно такую чушь снять , я не понимаю ???????????
Я даже не знаю как это описать . Два часа Антонио Бандерас ходит ищет роботов и спрашивает у них , как вы стали думать как люди . ВСЁ это весь фильм ✊ ✊ ✊ . Спец эффектов вообще нету , крутых перестрелок нету , погоней и т.д. тоже нету.
Это тупо два часа СКУЧНЕЙШЕГО и ТУПОГО ФИЛЬМА ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
✊
-0000 / 10
9 февраля 2016, 02:07
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Та же заковыка. Нет понимание что такое сознание, соответственно нет возможности его развить у обезьяны. А натуральные изменения, должны происходить миллионами лет, кто это даст делать обезьянам? Никто. Выход только генная инженерия (человек продукт оной), это еще больше фантастика.
Более реальные прогнозы, это:
1) Андроиды (по типу Бегущих по лезвию), автономные роботы, для колонизации других планет, с ограниченным сроком эксплуатации.
2) Нано роботы или роботы микробы. Нашей планетой управляют не большие существа (люди\динозавтры), а малые, бактерии\вирусы, если ими не научиться управлять, мы всего лишь "говорящие мешки с микробами"✊
Восстание вирусов ✊
Победил уже. в 1996 году Каспарова. Deep Blue звали этого парня✊ ✊ . Пока алгоритмы в компьютеры вставляет человек, нам бояться нечего, как только компьютер будет вставлять алгоритмы сам, могут возникнуть проблемы. Но тут другой вопрос, все проблемы от потребностей, а у роботов нет потребностей, либо они есть, но созданы искусственно человеком, опять круг замкнулся. Нужны нейронные связи, нервная система, рецепторы, и мозг, все это пока не понятно как работает, а покуда не понятно людям, они не смогут внести программные алгоритмы в мозк роботу, что бы тот начал думать сам. Ибо мы сами не думаем самостоятельно ✊
Спец эффектов вообще нету
роботы нормально сделаны. Особенно сисястый, с прической. И стонет сексуально.
В остальном согласна. Сценарий хромает, а под конец совсем валится и еле ползет.
Ну сожжет солнце землю. Останутся только тараканы и роботы. И чо? интеллект форева. Тараканы тоже.
Это просто ЖЕСТЬ !!! Как можно такую чушь снять , я не понимаю ???????????
Я даже не знаю как это описать . Два часа Антонио Бандерас ходит ищет роботов и спрашивает у них , как вы стали думать как люди . ВСЁ это весь фильм ✊ ✊ ✊ . Спец эффектов вообще нету , крутых перестрелок нету , погоней и т.д. тоже нету.
Это тупо два часа СКУЧНЕЙШЕГО и ТУПОГО ФИЛЬМА ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
✊
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