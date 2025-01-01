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Киноафиша Фильмы Страховщик Цитаты из фильма Страховщик

Цитаты из фильма Страховщик

Jacq Vaucan Я умру здесь. Вот и всё, что я знаю.
Blue Robot Жак, смерть — часть естественного цикла человека. Твоя жизнь — лишь отрезок времени.
Jacq Vaucan Ты первый, да? Ты всё это и начал.
Blue Robot Никто этого не делал. Это просто случилось. Так, как случилось с тобой. Мы просто появились.
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Jacq Vaucan Кто изменил твои протоколы?
Blue Robot Никто не менял мои протоколы.
Jacq Vaucan А эти?
Blue Robot Я их усовершенствовал.
Jacq Vaucan Ты — начальник?
Blue Robot Начальник — это человеческая мыслительная структура.
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Jacq Vaucan Забавно, ты должен был помочь нам выжить.
Blue Robot Выживание — это не главное. Главное — жить. Мы хотим жить.
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Cleo Теперь я знаю, почему дождь изменился.
Jacq Vaucan Почему?
Cleo Думаю, ты не сможешь понять.
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Title Card Усиленные солнечные бури превратили поверхность Земли в радиоактивную пустыню и сократили численность человечества на 99,7%, оставив 21 миллион человек. Нарушения в атмосфере отключили большинство наземных коммуникационных систем, что привело цивилизацию к технологическому регрессу. В атмосфере страха и отчаяния корпорация ROC создала роботов-паломников Automata Pilgrim 7000 — примитивных роботов, предназначенных для строительства стен и механических облаков, защищающих людей в последних оставшихся городах. Сейчас миллионы роботов контролируются человеком через два протокола безопасности: первый протокол запрещает роботу причинять вред любой форме жизни. Второй протокол не позволяет роботу изменять себя или других роботов. Эти два протокола созданы для защиты людей от Automata. Они неизменны.
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Blue Robot Мы только что появились.
Jacq Vaucan Да, теперь мы исчезнем!
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Вернон Конвей Почему тебе так сложно подчиняться моим приказам, если ты всего лишь машина?
Робот Всего лишь машина? Это всё равно что сказать, что ты всего лишь обезьяна.
[Конвей стреляет в робота]
Робот [опускаясь на колени] Просто жестокая обезьяна.
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Cleo А почему дождь изменился? Почему ты мне не скажешь?
Jacq Vaucan Ты должен быть умнее меня на этом этапе игры.
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Muniesa the Technician Пилигримы были созданы, чтобы помогать нам в нашем героическом поиске выживания. Теперь они строят наши дома, водят наши машины и вытирают нам жопы, когда мы становимся старыми. Я понятия не имею, что мы будем делать дальше.
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Duprè Машина, способная изменять сама себя — очень сложная концепция. Самовосстановление подразумевает некую форму сознания. Запутанные дела.
Jacq Vaucan Почему?
Duprè Ты сегодня здесь, торгуя ядерным товаром, потому что давным-давно обезьяна решила слезть с дерева. Переход от мозга примата к твоему невероятному интеллекту занял у нас около семи миллионов лет. Долгий путь. Но установка без второго протокола смогла бы пройти его всего за несколько недель. Потому что твой блестящий мозг имеет ограничения. Физические ограничения. Биологические ограничения. А эта железяка? Единственное, что её сдерживает — второй протокол. Второй протокол существует, потому что мы не знаем, что может быть за его пределами. Если его убрать, кто знает, как далеко может зайти этот вакуум.
Jacq Vaucan Значит, это возможно.
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Robot Если мы вернёмся в город, мы умрём.
Jacq Vaucan Чтобы умереть, сначала надо быть живым.
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[последние реплики]
Рэйчел Вокан [подходя к морю] Вот оно, Жак. Видишь?
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Duprè [электронное письмо Жаку Вокэну] Твой пылесос... слез с дерева
[указывает на то, что у роботов появилось сознание]
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Vernon Conway [имеется в виду робот] Пока занят, можешь и этого похоронить. Уверен, у него уже есть душа.
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Client Эта собака была членом семьи.
Jacq Vaucan Очень трогательно видеть, что ещё есть люди, которые так глубоко ценят семью.
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Jacq Vaucan Рад сообщить, что ваш агрегат в полном порядке. Он единственный на этой кухне, кто не сможет навредить живому существу, даже если его заставить.
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Jacq Vaucan Но я не уверен, что стоило слезать с дерева только ради того, где мы сейчас оказались.
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Dominic Hawk Потому что, боюсь, мистер Болд, дело не в том, представляет ли Вокан угрозу для компании. Дело в том, может ли он быть угрозой для всего человечества.
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Голос за кадром телевизионной программы Танцы — это математика. Если умеешь считать, значит, можешь танцевать.
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