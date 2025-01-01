Ты сегодня здесь, торгуя ядерным товаром, потому что давным-давно обезьяна решила слезть с дерева. Переход от мозга примата к твоему невероятному интеллекту занял у нас около семи миллионов лет. Долгий путь. Но установка без второго протокола смогла бы пройти его всего за несколько недель. Потому что твой блестящий мозг имеет ограничения. Физические ограничения. Биологические ограничения. А эта железяка? Единственное, что её сдерживает — второй протокол. Второй протокол существует, потому что мы не знаем, что может быть за его пределами. Если его убрать, кто знает, как далеко может зайти этот вакуум.