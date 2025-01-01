Title CardУсиленные солнечные бури превратили поверхность Земли в радиоактивную пустыню и сократили численность человечества на 99,7%, оставив 21 миллион человек. Нарушения в атмосфере отключили большинство наземных коммуникационных систем, что привело цивилизацию к технологическому регрессу. В атмосфере страха и отчаяния корпорация ROC создала роботов-паломников Automata Pilgrim 7000 — примитивных роботов, предназначенных для строительства стен и механических облаков, защищающих людей в последних оставшихся городах. Сейчас миллионы роботов контролируются человеком через два протокола безопасности: первый протокол запрещает роботу причинять вред любой форме жизни. Второй протокол не позволяет роботу изменять себя или других роботов. Эти два протокола созданы для защиты людей от Automata. Они неизменны.
Вернон КонвейПочему тебе так сложно подчиняться моим приказам, если ты всего лишь машина?
РоботВсего лишь машина? Это всё равно что сказать, что ты всего лишь обезьяна.
[Конвей стреляет в робота]
Робот[опускаясь на колени] Просто жестокая обезьяна.
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CleoА почему дождь изменился? Почему ты мне не скажешь?
Jacq VaucanТы должен быть умнее меня на этом этапе игры.
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Muniesa the TechnicianПилигримы были созданы, чтобы помогать нам в нашем героическом поиске выживания. Теперь они строят наши дома, водят наши машины и вытирают нам жопы, когда мы становимся старыми. Я понятия не имею, что мы будем делать дальше.
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DuprèМашина, способная изменять сама себя — очень сложная концепция. Самовосстановление подразумевает некую форму сознания. Запутанные дела.
DuprèТы сегодня здесь, торгуя ядерным товаром, потому что давным-давно обезьяна решила слезть с дерева. Переход от мозга примата к твоему невероятному интеллекту занял у нас около семи миллионов лет. Долгий путь. Но установка без второго протокола смогла бы пройти его всего за несколько недель. Потому что твой блестящий мозг имеет ограничения. Физические ограничения. Биологические ограничения. А эта железяка? Единственное, что её сдерживает — второй протокол. Второй протокол существует, потому что мы не знаем, что может быть за его пределами. Если его убрать, кто знает, как далеко может зайти этот вакуум.