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Святой Винсент
Отзывы о фильме «Святой Винсент»
St. Vincent
Святой Винсент
2014 / США
Трейлер
8.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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mishass
31 октября 2015, 09:28
Фильм меня очень порадовал. Никаких притязаний на исключительность и попыток впечатлить зрителя изощрённым сюжетом, но построенный на хорошей игре актёров и чувстве юмора. Почему-то напомнил мне о фильмах, которые снимали в девяностые - я думал, я воспринимал их такими добрыми в силу возраста, а этот произвёл на меня очень похожее впечатление (тут, конечно, не обошлось без вклада Билла Мюррея - старик в отличной актёрской форме и отжёг как надо). Одним словом, старое доброе кино, которое не грех даже иметь на полке (правда для семейного просмотра подойдёт только в рубрике 16+).
31 октября 2015, 09:28
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fanbunga
31 октября 2015, 09:28
Ответ на сообщение test от 16/01/2015 - 00:18:04
Канва похожа, действительно. Параллели есть. Акценты другие.
Здесь в основе тандем старого с малым, больше времени отдано ему. Винсент не так интересен, как Санта. Просто пожилой джентльмен с дурным характером. Кино держится на харизме Мюррея, рядом с которым буквально расцветают все остальные. В лучах добра, которые идут от него, буквально греешься✊
Хотя по правде, методы и результаты "воспитания" Винсента и Санты похожи ✊ .
31 октября 2015, 09:28
0
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fanbunga
2 ноября 2015, 01:19
Финал подпортил впечатление. Ну, не могут американцы без любимой забавы, чтобы трибуна с речью, медалью и аплодисментами. Миррей он гений, сцену эту дурацкую прошел с честью, отыграл ювелирно.
Кино доброе и симпатичное, Мюррей жжот, парнишка славный и умница. А для семейного просмотра не годится, пожалуй. Беременная Наоми Уоттс, исполняющая стриптиз (танцем назвать никак нельзя ✊ )это за гранью добра и зла.
7/10
2 ноября 2015, 01:19
0
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Андрей
3 августа 2020, 18:26
Оценка
хороший фильм!
вначале показалось, что какое-то низкобюджетное кино(а думаю так и есть - далеко не всегда бюджет главное!), со знаменитыми и сильными актёрами, а в итоге, вылилось в умный и трогательный фильм! я бы сказал это русский жанр - самая сильная тема русского кинематогрофа!
Мюррей прикольный и хороший актёр, но больше порадовал парень из "Оно" - Мартел, здорово сыграл! прикольная роль у Уотс ;))
рекомендую к просмотру!
7 баллов из 10ти!
3 августа 2020, 18:26
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Канва похожа, действительно. Параллели есть. Акценты другие.
Здесь в основе тандем старого с малым, больше времени отдано ему. Винсент не так интересен, как Санта. Просто пожилой джентльмен с дурным характером. Кино держится на харизме Мюррея, рядом с которым буквально расцветают все остальные. В лучах добра, которые идут от него, буквально греешься✊
Хотя по правде, методы и результаты "воспитания" Винсента и Санты похожи ✊ .
Кино доброе и симпатичное, Мюррей жжот, парнишка славный и умница. А для семейного просмотра не годится, пожалуй. Беременная Наоми Уоттс, исполняющая стриптиз (танцем назвать никак нельзя ✊ )это за гранью добра и зла.
7/10
вначале показалось, что какое-то низкобюджетное кино(а думаю так и есть - далеко не всегда бюджет главное!), со знаменитыми и сильными актёрами, а в итоге, вылилось в умный и трогательный фильм! я бы сказал это русский жанр - самая сильная тема русского кинематогрофа!
Мюррей прикольный и хороший актёр, но больше порадовал парень из "Оно" - Мартел, здорово сыграл! прикольная роль у Уотс ;))
рекомендую к просмотру!
7 баллов из 10ти!
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