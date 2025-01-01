random members of the classЯ тоже... я буддист... Бога нет...
[теперь все говорят одновременно, делясь своими религиозными взглядами]
Brother GeraghtyДа, ты понял идею. В этом классе у нас празднуют все религии мира, Оливер. Я — католик, и это, по правде, лучшая религия, потому что у нас больше всего правил. И самая красивая одежда. Но среди нас есть и буддист, агностик, баптист, и есть «не знаю», которая, кажется, самая быстрорастущая религия в мире. А теперь у нас есть «думаю, я еврей», это новинка для класса, Оливер, так что спасибо тебе за это.
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[первые реплики]
VincentЗначит, ирландец стучится в дверь к одной женщине и говорит: «Есть у вас случайно... работа для меня?» А она отвечает: «Ну, если честно, можно было бы покрасить крыльцо». Через пару часов он возвращается и говорит: «Я закончил, мадам, но, к вашему сведению, это не крыльцо, а BMW.»