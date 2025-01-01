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Киноафиша Фильмы Святой Винсент Цитаты из фильма Святой Винсент

Цитаты из фильма Святой Винсент

Brother Geraghty [Новые одноклассники Оливера в католической школе приветствуют его, хоть и без особого энтузиазма] Может, в знак «благодарности» ты заведёшь утреннюю молитву для всех нас.
Oliver [класс склоняет головы, он шёпотом извиняясь говорит учителю] Думаю... я, кажется, еврей.
Brother Geraghty [Оливеру] Ладно, хорошо знать.
Brother Geraghty [обращаясь ко всему классу] Оливер думает, что он еврей.
random members of the class Я тоже... я буддист... Бога нет...
[теперь все говорят одновременно, делясь своими религиозными взглядами]
Brother Geraghty Да, ты понял идею. В этом классе у нас празднуют все религии мира, Оливер. Я — католик, и это, по правде, лучшая религия, потому что у нас больше всего правил. И самая красивая одежда. Но среди нас есть и буддист, агностик, баптист, и есть «не знаю», которая, кажется, самая быстрорастущая религия в мире. А теперь у нас есть «думаю, я еврей», это новинка для класса, Оливер, так что спасибо тебе за это.
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[первые реплики]
Vincent Значит, ирландец стучится в дверь к одной женщине и говорит: «Есть у вас случайно... работа для меня?» А она отвечает: «Ну, если честно, можно было бы покрасить крыльцо». Через пару часов он возвращается и говорит: «Я закончил, мадам, но, к вашему сведению, это не крыльцо, а BMW.»
[посетители бара в шоке]
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🥱
Vincent Ты никогда не видел Эбботта и Костелло?
Oliver Нет, сэр. Они старые?
Vincent Нет. Они умерли. Это самый старый возраст.
Oliver Или самый молодой. Время останавливается, когда ты мёртв.
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Vincent Нужно уметь постоять за себя, иначе тебя просто растопчут.
Oliver Я маленький, если ты не заметил.
Vincent Да, и Гитлер тоже был маленьким.
Oliver Это ужасное сравнение.
Vincent Верно. Но смысл ясен.
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Daka У меня воды отошли!
Vincent Вызови сантехника.
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Оливер Он платит мне почасово.
Винсент Я ему показываю, как устроен этот мир. Работаешь — получаешь деньги — пьёшь.
Мэгги Ты пьёшь алкоголь?
Винсент ...Честно говоря, не помню.
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Oliver Какой Вин, когда меня нет рядом?
Daka [с русским акцентом] Он не любит людей. Люди не любят его. Кроме кота и тебя. Почему ты его любишь?
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Vincent Дама лёгкого поведения.
Oliver Что это?
Vincent Один из самых честных способов заработать на жизнь.
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Ocinski Эй, это твой папа учил тебя драться?
Oliver Нет, моя няня.
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Maggie [о книге Оливера] Боже, это так тоскливо.
Oliver Нет, это не так. Дерево создано, чтобы отдавать, и способность отдать всё, не оставив ничего, — лучшая жизнь, какую только может прожить дерево.
Maggie Ну, твой отец, должно быть, думает, что я дерево.
Oliver Почему он так решил?
Maggie Ничего. Ничего.
🧡
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Oliver Это наш новый сосед?
Maggie Ага.
Oliver Ждёт нас долгая жизнь.
🧡
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Vincent [Оливеру] Сделай себе одолжение. Заведи свою жизнь. Перестань жить моей.
🧡
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🥱
Oliver Сочувствую, Вин, в твоей утрате.
Vincent Никогда не понимал... по-по-почему так говорят.
Oliver Потому что больше не знают, что сказать.
Vincent А как насчёт: «Какая она была?» «Скучаешь по ней?» Или «Что теперь будешь делать?»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terry Что есть, то есть.
Vincent «Что есть, то есть»? Сейчас все так говорят. Знаешь, что это значит? Ты в ж###, и так и останешься в ж###.
🧡
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🥱
Vincent Никогда не становись бумажным крысам, у них нет ни грамма спины.
🧡
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🥱
Judge Reynolds [на слушании по опеке судья задаёт вопросы об активности Оливера с Вином, о которой его мама не знала] Дaкa Парамова... вы знаете, чем она занимается?
Maggie [шёпотом, своему адвокату] Онa, онa работает нa Винсa.
Maggie [к Оливеру] Онa работает нa Винсa, верно?
Oliver [шёпотом маме] Онa — нoчнaя бaбa.
Maggie [поражённо, всё ещё шёпотом] Что? Ты понимаешь, что это значит?
Oliver [с полной наивностью, пытаясь помочь] Онa рaботaет нaчaлaсь нoчью?
Maggie [позже, уходя из суда, мама в ярости] Зaнимaться стрaтeгиями нa ипподроме — этo кaк урок мaтемaтики, нaвряд ли? Учишься дeлaть стaвки?
Oliver Шaнсы.
Maggie Бaр, нaвряд ли этo из текущих событий?
Oliver [всё ещё с искренней наивностью] Больше похоже нa oбществoвeдeниe?
Maggie Стриптизёршa — этo тo, чтo я могу понять.
Oliver Торгoвля? Биoлoгия?
Maggie Пpocтo зaкрой рот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Zucko Давай, Винни! Почему ты всегда делаешь всё через ж#пу?
Vincent Так интереснее.
Zucko И намного больнее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie Я думала, ты ел у Винсента.
Oliver Я ел суши.
Maggie Ты ел суши?
Oliver Ну, сардины. Он называет это суши. Не хотел его обидеть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent Я тебе покажу одну штуку, и это, наверное, твой лучший шанс. Если сделаешь правильно, можешь сломать ему нос.
Oliver Сломать ему нос!
Vincent Спокойно! Ты не сможешь сделать это правильно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maggie [показывает Винсенту схему дерева] Ладно.
Vincent Деньги.
Maggie Нет, это... это Т... это дерево.
Vincent Ты мне должен. Да, ты сломал моё дерево.
Maggie Хорошо.
[переворачивает следующую карточку со схемой]
Maggie Да, я знаю... Давай...
Vincent Да, ты ещё и забор сломал.
Maggie [смотрит на карточку и удивляется, увидев забор] Ладно, что ты тут... запланировала?
[переворачивает следующую карточку, сначала к себе, потом показывает Винсенту]
Maggie Вот, это должно быть знакомо.
Vincent Кактус.
Maggie Нет, придурок. Большой придурок.
[переворачивает следующую карточку]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent [отвечая на телефон] Давай, трус, попробуй что-нибудь мне впарить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent Есть деньги?
Oliver Да, сэр, семь долларов.
Vincent Это что, на обед?
Oliver Да, сэр.
Vincent Ну, тогда придётся учиться на своих ошибках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daka [расстроена на Винсента] Когда ты уже станешь мужчиной?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Повторяющаяся реплика]
Vincent Пока-пока.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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