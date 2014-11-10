Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
21 день 21 день
Киноафиша Фильмы 21 день

21 день, 2014

2014 / Россия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

21 день – это срок, который больные могут провести в хосписе. Время здесь пульсирует согласно внутренним циклам: то внезапно сжимается, то растягивается, то возвращается к обычному ритму. Меняются палаты, воспоминания, лица. Чередуются истории двух героев. Случайных знакомых, для которых разговор о смерти становится частью жизни. Ирина Михайловна часто говорит об эвтаназии, хотя ей по-прежнему в жизни все интересно. Сергей Александрович, напротив, не готов оставлять своих близких, но его состояние ухудшается. Фильм «21 день» – это не журналистский репортаж, а кинематографическое исследование о человеческих страхах, но главное – о способности их преодоления.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 10 ноября 2014
Возраст 16+
Режиссер
Тамара Дондурей
В ролях
Тамара Дондурей
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 21 день 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Приложение киноафиши