21 день, 2014

21 день – это срок, который больные могут провести в хосписе. Время здесь пульсирует согласно внутренним циклам: то внезапно сжимается, то растягивается, то возвращается к обычному ритму. Меняются палаты, воспоминания, лица. Чередуются истории двух героев. Случайных знакомых, для которых разговор о смерти становится частью жизни. Ирина Михайловна часто говорит об эвтаназии, хотя ей по-прежнему в жизни все интересно. Сергей Александрович, напротив, не готов оставлять своих близких, но его состояние ухудшается. Фильм «21 день» – это не журналистский репортаж, а кинематографическое исследование о человеческих страхах, но главное – о способности их преодоления.