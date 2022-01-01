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Реверс 666 Реверс 666
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Backmask Реверс 666 2014 / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Реверс 666»

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О том, что собою представляет свежеиспеченное кинематографическое дитя, огласившее кинозалы сочным адским рыком (и в оригинале именующееся то Exeter, то Backmask, то The Asylum), – можно судить уже хотя бы по тому, плодом какого союза он стал. Принесли этот плод в своем мясницком подоле режиссер Маркус Ниспель, начавший кинокарьеру с «Техасской резни бензопилой» 2003 года, и сценаристка Кирстен МакКэллион, известная также как Кирстен Элмз, пришедшая в большое кино с фильмом…

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