Наша рецензия

О том, что собою представляет свежеиспеченное кинематографическое дитя, огласившее кинозалы сочным адским рыком (и в оригинале именующееся то Exeter, то Backmask, то The Asylum), – можно судить уже хотя бы по тому, плодом какого союза он стал. Принесли этот плод в своем мясницком подоле режиссер Маркус Ниспель, начавший кинокарьеру с «Техасской резни бензопилой» 2003 года, и сценаристка Кирстен МакКэллион, известная также как Кирстен Элмз, пришедшая в большое кино с фильмом…