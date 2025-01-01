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Киноафиша Фильмы Ультраамериканцы Цитаты из фильма Ультраамериканцы

Цитаты из фильма Ультраамериканцы

Mike Howell Знаешь, что меня бесит, Фиби?
Phoebe Что?
Mike Howell Эта машина внизу столько всего повидала. Типа, её сделали на заводе, на конвейере. А потом её, короче, сюда привезли.
Phoebe А потом какой-то чувак катался на ней куда угодно.
Mike Howell Да, именно. Но всё это время, годы, а то и десятилетия, это дерево стояло на одном месте и ничего не делало, пока сегодня вечером не остановило машину.
Phoebe Да?
Mike Howell Короче, машина всегда едет. А дерево всегда стоит и просто останавливает. Понимаешь? Оно стояло там годами, пока сегодня не встретило то, чего не хотело пропускать, и сказало: «н-нет! Ты тоже остановишься».
[плачет]
Mike Howell И это дерево, которое никогда ничего не делало, черт побери, разрушает эту красивую, очень красивую быструю штуку.
Phoebe Почему ты плачешь?
Mike Howell Потому что, Фиби, типа... я — это дерево?
Phoebe Нет. Нет!
Mike Howell Думаю, я — это дерево. А ты — машина, и я тебя останавливаю.
Phoebe Ты не дерево.
Mike Howell Ладно.
Phoebe Я тебя люблю.
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🥱
[из трейлера]
Mike Howell Я только что убил двух человек!
Phoebe Отлично.
Mike Howell У них были пистолеты и ножи, и они вели себя как полные и#и!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Mike Howell Со мной происходит что-то очень странное: я постоянно убиваю людей! Возможно, я... робот!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Otis Мы потеряли двух агентов при попытке нейтрализовать назначенного Уайзмэна — Хауэлла.
Adrian Yates Как такое возможно?
Otis Он был вооружён ложкой, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Laugher Прости. Я не могу это контролировать. То, что они сделали с моей головой. Они сделали тебя таким же, как меня. Но ты лучше меня. Кто сказал тебе, что делать?
Mike Howell Никто.
Laugher Везёт же тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Victoria Lasseter Шериот Прогрессив, слушайте. Множество Мандельброта в движении. Хор Эхо был пробит. Мы принимаем мяч.
Mike Howell Это строчка из какой-то песни?
🧡
👏
🥺
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🥱
Mike Howell Если я умру, то сделаю это под кайфом и с улыбкой на лице, лёжа в своей кровати.
🧡
👏
🥺
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🥱
Phoebe Ладно, проведи меня ещё раз через это. Просто чтобы я всё понял.
Mike Howell Эм, я ударил его ложкой, и у него взорвались лёгкие.
Phoebe Это были не лёгкие.
Mike Howell Нет, именно так и было. Потому что он не мог дышать — я попал ему в шею.
Phoebe Да ну, лёгкие у тебя не в шее, а в груди.
Mike Howell Я знаю, Фиби. Нет, я не знаю. Нет, знаю. Фиби, меня это вообще не вяжется.
Phoebe Окей, ты говорил про какую-то женщину. Что она тебе сказала?
Mike Howell Ну, она сказала... я не знаю, что она сказала. Какая-то хрень. Не помню, что именно.
Phoebe Дорогой, мы в тюрьме. Так что постарайся вспомнить, соберись и расскажи. Что сказала женщина?
Mike Howell Она сказала, что множество Мандельброта в движении. Эхо-хор пробит. Мы принимаем мяч.
Phoebe Майк, что, блин, это значит?
Mike Howell Не знаю. Фиби, я не знаю, но помню, будто это было только что. Помню каждую секунду последних 94 минут. 94 минуты? Откуда я взял это число, Фиби? Помню буквально всё, что случилось. Вижу это всё в голове.
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Krueger Вы напрямую вмешались в операцию правительства. И в результате погибли невинные мирные жители. Это так?
Victoria Lasseter Да, сэр.
Adrian Yates Вы абсолютно правы, сэр. Благодаря тому, что Лассетер активировала Хауэлла, семь американских граждан погибли.
Krueger Это операция, которую вы создали и возглавили без всякого разрешения, так?
Adrian Yates Да, сэр. Но вы должны понять, я действовал самостоятельно.
Krueger Прошу прощения?
Adrian Yates Я сделал ошибки? Да. Я пошёл на некоторые сокращения? Конечно. Но в конце концов я просто делал то, что нужно, чтобы создать экономически эффективную эксплуатацию уже существующей системы. И если бы у меня получилось, вы бы благодарили меня. Верно? Давай, ты бы, б#я, благодарил меня, да?
Krueger Да.
Adrian Yates Отлично! Спасибо.
Krueger [убивает Йейтса]
Victoria Lasseter Не знаю, уместно ли это, но, пожалуйста, не убивайте меня.
Krueger Я ваш источник. Когда я позвонил, чтобы предупредить вас о зачистке, я сделал это из уважения и вежливости. И теперь вы заставили меня пожалеть об этом. Я не хотел, чтобы вы вели себя как ребёнок и пытались спасти щенка. Щенок погибал, я предупреждал вас о его смерти. Но щенок об#сал всё к чертям! У вас сумасшедший, страшный бешеный щенок, который убивает людей и которого всё равно придётся усыпить. Вы это понимаете, верно?
Victoria Lasseter Да, сэр.
Krueger Вам лучше молиться, чтобы вы смогли превратить это в победу и вытащить чудо из задницы. Потому что если нет — это ваша смерть.
[смотрит на Йейтса]
Victoria Lasseter У вас уже есть своё чудо, сэр. Моя программа сработала. Уайзмен победил Туггая. Майк Хауэлл уничтожил 17 объектов Туггая в одиночку. Это делает его самым эффективным активом, которого мы когда-либо видели во всех программах «Ультра». За 60 лет. Извините за прямоту, сэр, но это щенок, которого стоит спасать. Щенок стоимостью 400 миллионов долларов. И сейчас он сидит в камере предварительного заключения.
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[из трейлера]
Mike Howell Я спасу свою девушку!
🧡
👏
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🤔
🥱
[из трейлера]
Adrian Yates Этот парень — обученный убийца! Мы его сделали! Он представляет угрозу безопасности!
🧡
👏
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🥱
Mike Howell Эй, Фиби! Фиби?
[через переговорное устройство]
Mike Howell Эй, Фиби. Я просто хотел сказать, что люблю тебя и что всё будет нормально. Ну, не идеально, конечно, но лучше. Наверное, нам придётся менять дом. И машины тоже. Но я иду за тобой, и всё это скоро закончится. Ну, почти скоро.
🧡
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🥱
Phoebe Это не будет так всегда, понимаешь? Майк, ты самый сильный и добрый человек, которого я когда-либо встречала в жизни. Я чёртовски тебя люблю. Ты полный р#з, чувак.
Mike Howell Знаю.
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🥱
Adrian Yates Эээ, твоя девушка здесь. Хочешь когда-нибудь увидеть её живой снова?
Mike Howell Не знаю.
Adrian Yates Так если я просто вытащу пистолет и взорву её еб### лицо, тебе будет норм?
Mike Howell Нет, это не будет нормально. Она правда с тобой?
Phoebe Майки? Прости. Но я — дерево. Я всё время был деревом, ты — машина. Понял? Я люблю тебя. Так что можешь уходить. Можешь идти куда хочешь, и они еб### никогда...
Adrian Yates [вешает трубку] Это было реально еб### отстойно.
🧡
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Mike Howell Мне правда жаль, Фиби. Я думал, что на этот раз смогу справиться с паническими атаками.
Phoebe Всё нормально.
Mike Howell Нет, не нормально.
Phoebe Нет, всё в порядке.
Mike Howell Нет, не в порядке. Это то, что я действительно хотел сделать для тебя. А теперь я всё испортил, и мы возвращаемся домой.
Phoebe Ты ничего не испортил.
Mike Howell Да, испортил. Это моя вина. Ты должна злиться на меня. Почему нет?
Phoebe Нет. Ты не можешь помочь этому, Майк.
Mike Howell Ладно. Спасибо.
🧡
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Big Harold Я ничего не знаю про этот ваш фантазийный футбол.
Rose Ну и чёрт с тобой, мужик, никто тебе ничего и не говорил!
Big Harold Так обидно.
🧡
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Mike Howell Эй, Фиби, куда мы едем?
Phoebe Мы уходим. Мы уё##ем из этого города!
Mike Howell Нет, я не могу уезжать из города. Ты знаешь это.
Phoebe Ну, раньше на тебя никто не охотился, я подумала, может, это нас замотивирует.
Mike Howell Ладно, хорошо, так куда ты хочешь поехать?
Phoebe Ох, чёрт, не знаю!
Mike Howell Слушай. Мы возьмём мою машину и поедем к Роузу, хорошо?
Phoebe Что? Ты хочешь сейчас кайфануть? Майк?
Mike Howell Нет! Я не хочу кайфовать. У Роуза есть оружие и всё такое, он может помочь нам скрыться, а я ещё в наручниках.
Phoebe Ладно, ты сейчас не в том состоянии, чтобы строить планы.
Mike Howell Правда? А кто тогда? Копы все мертвы.
Phoebe Тот парень в этой штуке. В камере, не видит пистолет, нельзя на него тыкать и кричать "пистолет!"
Mike Howell Ладно, признаю, это была ошибка. Извини.
Phoebe А если кто-то, кто пытается тебя убить, говорит "постой!" Ты не отвечаешь: "о чё хочешь поговорить?"
Mike Howell Ладно! Ты права. Извини. Только не кричи на меня, пожалуйста.
🧡
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🥱
[первые реплики]
Сотрудник ЦРУ, допрашивающий С чего хочешь начать?
Майк Хауэлл [думая, видя воспоминания] Совок. Ложка. Лапша. Медведь. Сковорода. Огонь. Аполлон-Обезьяна. «Выйдешь за меня?» Где все это началось?
Майк Хауэлл Ладно, всё началось три дня назад, в городке Лиман, Западная Вирджиния. Там я жил с моей девушкой Фиби. Она — единственное хорошее, что когда-либо случалось со мной. Я даже не могу вспомнить свою жизнь до неё. Мы были идеальной чертовой парой. Она была идеальной, а я — полный л#х. И мы были по-настоящему счастливы. Я хотел, чтобы это длилось вечно, поэтому накопил на идеальное кольцо. И спланировал идеальное романтическое путешествие, чтобы сделать ей сюрприз. А потом я и это просрал.
🧡
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🥱
Phoebe Как это случилось? Как, блин, это вообще случилось?
Mike Howell Я выстрелил этим парням в голову. А этому, ну, я ему в шею вроде как воткнул, и у него всё просто закончилось.
Phoebe Ты только что убил двух парней?
Mike Howell Они пытались меня заколоть, Фиби.
Phoebe Почему люди пытаются тебя заколоть?
Mike Howell Не знаю! Тсс! Не знаю, но я, типа, в полном паническом состоянии. Дорогая, у меня тут полный замес с тревогой.
Sheriff Watts [выют сирены] Руки вверх!
Phoebe О, чёрт возьми. Да.
Sheriff Watts О, Боже, это Майк.
Mike Howell Простите!
🧡
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Victoria Lasseter Помнишь, как тебя арестовали в восемнадцать за кислоту? Вот тогда мы и познакомились. Я вербовала в программу под названием "Вайзмэн". Она была создана, чтобы брать на себя тех, у кого три нарушения за мелкие правонарушения, и предлагать им шанс добровольно участвовать.
Mike Howell Добровольно? В чем именно?
Victoria Lasseter Стать подопытным.
Mike Howell Подопытным?
Victoria Lasseter Да.
Mike Howell Это была ошибка.
Victoria Lasseter Нет, Майк, ты работал. Все остальные, кто приходил — проваливались. Только не ты. Ты был успехом, но это сводило тебя с ума. Всех сводило с ума. Риски не оправдывали результаты. Поэтому я закрыла программу и дала тебе новую жизнь с новой личностью. Новый старт здесь.
Mike Howell Ага. То есть ты мне память стёрла и в мозги влезла. А потом оставила здесь с фальшивой девушкой.
Victoria Lasseter Это не ты настоящий. Медлительность, неспособность уехать из города, фобии — мы сделали это, чтобы защитить тебя.
Mike Howell Чтобы защитить? Тогда скажи это тем, кто пытается меня убить.
🧡
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Adrian Yates Алло?
Mike Howell Алло.
Adrian Yates Кто говорит?
Mike Howell Ты первый.
Adrian Yates О, блин. Это ты, да? Майк Хауэлл.
Mike Howell А ты кто?
Adrian Yates Дом не горит?
Mike Howell Нет. Чувак, дом почти как обычно. Так что теперь? Ты сдаешься?
Adrian Yates Чёрт, ты меня поймал. Я сдаюсь. Почему бы тебе не подъехать на парковку Макс Гудс и принять мою капитуляцию?
Mike Howell Макс Гудс на Вилсон? Это который напротив шиномонтажа? Тех самых — «Десятиминутные шины»?
Adrian Yates Да! Тот самый Макс Гудс.
Mike Howell А что будет, если я приеду? Как принимают капитуляцию? Нужно что-то подписать?
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Phoebe Эй. Эй, ты как-то странно тихий.
Mike Howell Я действительно странно тихий. Мне кажется, у меня анафилактический шок.
Phoebe Это не так называется.
Mike Howell Я пытаюсь что-то вспомнить, понимаешь. Фиби, я ничего не могу вспомнить. Я даже не помню, где учился. Я вообще учился?
Phoebe Может, просто не думай об этом.
Mike Howell Мы вообще говорили о моих родителях?
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Victoria Lasseter Вайзман был моим ребёнком.
Adrian Yates Да, и он мёртвый. Так чего ты плачешь?
Victoria Lasseter То есть ты охотишься на моего мёртвого ребёнка?
Adrian Yates Не понимаю, почему ты так расстроена. Разве это не ты закрыла программу?
Victoria Lasseter Да, потому что модель была ошибочной. Потому что мы причиняли боль людям. Не ожидала, что ты, этот вашппи, приедешь на стервятнике и станешь ковыряться в костях моей работы.
Adrian Yates Меня назначили руководителем честно и справедливо.
Victoria Lasseter Временным руководителем тебя сделали, потому что ты зацеловал нужные задницы.
Adrian Yates Потому что я — подходящий человек на эту работу.
Victoria Lasseter По мнению кого? Даффи Дака?
Adrian Yates Ну, наверное, я что-то делаю правильно, раз уже два года тут работаю.
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Victoria Lasseter Ты должна охранять эти активы. А не убивать их!
Adrian Yates Виктория, мы чистим портфель. Майк Хауэлл всё время пытается уехать из города. Его нужно устранить.
Victoria Lasseter Ты собираешься убить его только за то, что он пытается уехать?
Adrian Yates Это нарушение безопасности. Я просто выполняю свою работу.
Victoria Lasseter Он – человек.
Adrian Yates Они — активы.
Victoria Lasseter Он – гражданин Америки.
Adrian Yates Они — собственность правительства.
Victoria Lasseter Ты что, с ума #еб#ся?
Adrian Yates Осторожнее с выражениями!
🧡
👏
🥺
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Adrian Yates Ну, если это не мисс Стокгольмский синдром 2010.
Phoebe Йейтс. Чё ты тут, б##ь, делаешь?
Adrian Yates Ого. Это непрофессионально.
Phoebe Кто тут рулит операцией? С каких пор такие офисные крысы, как ты, командуют полевыми операциями?
Adrian Yates Ну, думаю, в этом и проблема, когда пять лет сидишь в тени. Потерял связь с делом.
Phoebe У тебя вообще есть разрешение? Где Крюгер?
Adrian Yates Фиби Селбург. Та, что лучше сосёт у какого-то торчка, чем сдастся на допрос, собирается ставить под сомнение моё разрешение? Я читал твоё дело. Ты мне ничего не скрываешь! Твой парень — фикция. Мы его сделали. Ой, как жаль, что какая-то лабораторная крыса заставила тебя несколько раз кончить в задней комнате «Тако Белл». Да, наверное, это веская причина выбросить всю свою жизнь на ветер! Думаю, всё сложилось, потому что посмотри, где я сейчас. Руководитель крупной операции. А ты где? Под арестом отдела за неподчинение, и у тебя лицо всё изранено. И я получу повышение.
🧡
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🥱
Rose Сумасшедший — он таким и останется, а ты сюда затащил сумасшедшее. И я даже не понимаю, что это значит и что это вообще такое. Ты понимаешь, о чём я?
Mike Howell Не знаю, Роуз. Просто думали, что здесь будет, типа, безопаснее.
Rose Безопаснее от чего?
Mike Howell Погоди, почему ты думаешь, что здесь опасно?
Phoebe А?
Rose Как я тебе уже говорила, из-за обезьян. Обезьян!
🧡
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🥺
🤔
🥱
Майк Хауэлл [держит Фиби] Иди сюда. Ты в порядке. Я в порядке. Хорошо? Мы выбрались оттуда, ладно? И ничего больше не случится, обещаю. Давай просто сядем в мою машину...
[БУМ! Машина Майка взрывается]
🧡
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[СПОЙЛЕРЫ]
Майк Хауэлл [после того, как Фиби согласилась выйти за него замуж] Она сказала да!
[Майк наклоняется, чтобы поцеловать Фиби, но его оглушает электрошокером сотрудник спецназа]
Фиби Чувак, давай, ну, хотя бы один...
[Спецназ тоже применяет к ней электрошокер]
🧡
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Mike Howell Откуда ты знала, что это за газ?
Phoebe Ладно... я...
Mike Howell Нет, нет, нет. Что происходит? Откуда ты знала, что это за газ?
Phoebe Я не понимаю, что происходит. Но послушай. Милый. Майк, Майк, эй. Я не понимаю, что происходит! Но я знаю, что происходит с тобой, понял? Просто послушай. Слушай!
Mike Howell Ладно, тогда расскажи.
Phoebe Сейчас это не будет иметь смысла.
Mike Howell Что со мной происходит?
Phoebe Я твой куратор. Меня прикрепили к тебе пять лет назад. Пойми, я из ЦРУ. Хорошо?
Mike Howell Ты что?
Phoebe Послушай меня. Всё нормально. Я пыталась сказать тебе это уже так чертовски долго.
Mike Howell Фиби. Ты разве не моя девушка?
Phoebe Конечно я твоя девушка, милый. Вот что я тебе и говорю.
Mike Howell Перестань. Нет. Нет, я даже смотреть на тебя не могу. Мне надо идти.
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Sheriff Watts Сколько раз ты уже был в этом участке, Майк? С тех пор, как тебе 22? Твой надзиратель, должно быть, Майкл Джордан в деле врунов, потому что я никогда не видел, чтобы тебя здесь не было дольше пары часов. Майк, скажи, что ты не убивал этих людей.
Phoebe Они напали на него. Он защищался.
Sheriff Watts Извините?
Phoebe Что он должен был сделать?
Sheriff Watts Ты его девушка. Ты его мама. Ты его горничная. Ты его хозяйка. Теперь ты его адвокат?
Mike Howell Это была просто случайность. Просто случилось. Я не хотел.
Ты не хотел? Два человека мертвы, Майк. На этот раз не отвертеться.
🧡
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Phoebe Дорогая, я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать решения твоего наркоторговца. Ладно!
🧡
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Mike Howell Оставь меня в покое! Отстань от меня!
Phoebe Майк, успокойся!
Mike Howell Слушай, мне просто нужно знать. Я настоящий?
Phoebe Да, ты настоящий.
Mike Howell Твои родители правда мертвы? Ладно, сколько всего из того, что ты мне говорил, — полная брехня?
Phoebe Не всё — ложь.
Mike Howell Нет, не надо использовать взрослый голос со мной. Нет, я был влюблён в тебя. Я влюблён в тебя. Я даже не знаю, кто ты на самом деле!
Phoebe [плачет] Чёрт, Майк!
Mike Howell Нет, не надо прикидываться, что ты плачешь, ладно? Наверное, у вас там учат так делать, да? Чтобы играть на моих чувствах. Ну хватит. Пожалуйста, хватит. Эй! Хватит, понял? Чёрт возьми, хватит!
Phoebe Я больше не вру. Просто дай мне один шанс. Я больше не буду тебе врать.
Mike Howell Выйди. Выйди из моей машины.
Phoebe Нет. Нет, Майк. Я не могу!
Mike Howell Выйди из моей машины, понял!
Phoebe Это моя чёртова машина!
Mike Howell Тогда выйди из машины! Понял!
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Mike Howell Сейчас не время.
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🥱
[Лафтер льет бензин на перевернутую машину Фиби, в которой застрял Майк]
Mike Howell Я т##ь твою мать, как я тебя ненавижу!
Laugher Ну и я т##ь твою мать тоже, чувак!
🧡
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🥱
Victoria Lasseter Спасибо за информацию о Хауэлле. Я сейчас же иду к нему, но пока нам нужно обнародовать это. Позвони Крюгеру. Не могу поверить, что Йейтс тренирует психбольных для своей программы.
Petey Douglas Мой долг предупредить вас: если вы обнародуете эту операцию...
Victoria Lasseter Твой долг? Что? Нам нужно остановить это! Он совсем с ума сошёл!
Petey Douglas Если вы обнародуете эту операцию, вы совершите измену и будете считаться предателем Соединённых Штатов Америки. Мне жаль. Я больше не могу вам помочь.
Victoria Lasseter Нет! Пит! Питер! Пити!
🧡
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