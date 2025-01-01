Krueger Вы напрямую вмешались в операцию правительства. И в результате погибли невинные мирные жители. Это так?

Adrian Yates Вы абсолютно правы, сэр. Благодаря тому, что Лассетер активировала Хауэлла, семь американских граждан погибли.

Krueger Это операция, которую вы создали и возглавили без всякого разрешения, так?

Adrian Yates Да, сэр. Но вы должны понять, я действовал самостоятельно.

Krueger Прошу прощения?

Adrian Yates Я сделал ошибки? Да. Я пошёл на некоторые сокращения? Конечно. Но в конце концов я просто делал то, что нужно, чтобы создать экономически эффективную эксплуатацию уже существующей системы. И если бы у меня получилось, вы бы благодарили меня. Верно? Давай, ты бы, б#я, благодарил меня, да?

Victoria Lasseter Не знаю, уместно ли это, но, пожалуйста, не убивайте меня.

Krueger Я ваш источник. Когда я позвонил, чтобы предупредить вас о зачистке, я сделал это из уважения и вежливости. И теперь вы заставили меня пожалеть об этом. Я не хотел, чтобы вы вели себя как ребёнок и пытались спасти щенка. Щенок погибал, я предупреждал вас о его смерти. Но щенок об#сал всё к чертям! У вас сумасшедший, страшный бешеный щенок, который убивает людей и которого всё равно придётся усыпить. Вы это понимаете, верно?

Krueger Вам лучше молиться, чтобы вы смогли превратить это в победу и вытащить чудо из задницы. Потому что если нет — это ваша смерть.

[смотрит на Йейтса]