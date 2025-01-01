Mike HowellКороче, машина всегда едет. А дерево всегда стоит и просто останавливает. Понимаешь? Оно стояло там годами, пока сегодня не встретило то, чего не хотело пропускать, и сказало: «н-нет! Ты тоже остановишься».
[плачет]
Mike HowellИ это дерево, которое никогда ничего не делало, черт побери, разрушает эту красивую, очень красивую быструю штуку.
Mike HowellНе знаю. Фиби, я не знаю, но помню, будто это было только что. Помню каждую секунду последних 94 минут. 94 минуты? Откуда я взял это число, Фиби? Помню буквально всё, что случилось. Вижу это всё в голове.
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KruegerВы напрямую вмешались в операцию правительства. И в результате погибли невинные мирные жители. Это так?
Adrian YatesЯ сделал ошибки? Да. Я пошёл на некоторые сокращения? Конечно. Но в конце концов я просто делал то, что нужно, чтобы создать экономически эффективную эксплуатацию уже существующей системы. И если бы у меня получилось, вы бы благодарили меня. Верно? Давай, ты бы, б#я, благодарил меня, да?
KruegerЯ ваш источник. Когда я позвонил, чтобы предупредить вас о зачистке, я сделал это из уважения и вежливости. И теперь вы заставили меня пожалеть об этом. Я не хотел, чтобы вы вели себя как ребёнок и пытались спасти щенка. Щенок погибал, я предупреждал вас о его смерти. Но щенок об#сал всё к чертям! У вас сумасшедший, страшный бешеный щенок, который убивает людей и которого всё равно придётся усыпить. Вы это понимаете, верно?
KruegerВам лучше молиться, чтобы вы смогли превратить это в победу и вытащить чудо из задницы. Потому что если нет — это ваша смерть.
[смотрит на Йейтса]
Victoria LasseterУ вас уже есть своё чудо, сэр. Моя программа сработала. Уайзмен победил Туггая. Майк Хауэлл уничтожил 17 объектов Туггая в одиночку. Это делает его самым эффективным активом, которого мы когда-либо видели во всех программах «Ультра». За 60 лет. Извините за прямоту, сэр, но это щенок, которого стоит спасать. Щенок стоимостью 400 миллионов долларов. И сейчас он сидит в камере предварительного заключения.
Mike HowellЭй, Фиби. Я просто хотел сказать, что люблю тебя и что всё будет нормально. Ну, не идеально, конечно, но лучше. Наверное, нам придётся менять дом. И машины тоже. Но я иду за тобой, и всё это скоро закончится. Ну, почти скоро.
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PhoebeЭто не будет так всегда, понимаешь? Майк, ты самый сильный и добрый человек, которого я когда-либо встречала в жизни. Я чёртовски тебя люблю. Ты полный р#з, чувак.
PhoebeА если кто-то, кто пытается тебя убить, говорит "постой!" Ты не отвечаешь: "о чё хочешь поговорить?"
Mike HowellЛадно! Ты права. Извини. Только не кричи на меня, пожалуйста.
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[первые реплики]
Сотрудник ЦРУ, допрашивающийС чего хочешь начать?
Майк Хауэлл[думая, видя воспоминания] Совок. Ложка. Лапша. Медведь. Сковорода. Огонь. Аполлон-Обезьяна. «Выйдешь за меня?» Где все это началось?
Майк ХауэллЛадно, всё началось три дня назад, в городке Лиман, Западная Вирджиния. Там я жил с моей девушкой Фиби. Она — единственное хорошее, что когда-либо случалось со мной. Я даже не могу вспомнить свою жизнь до неё. Мы были идеальной чертовой парой. Она была идеальной, а я — полный л#х. И мы были по-настоящему счастливы. Я хотел, чтобы это длилось вечно, поэтому накопил на идеальное кольцо. И спланировал идеальное романтическое путешествие, чтобы сделать ей сюрприз. А потом я и это просрал.
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PhoebeКак это случилось? Как, блин, это вообще случилось?
Mike HowellЯ выстрелил этим парням в голову. А этому, ну, я ему в шею вроде как воткнул, и у него всё просто закончилось.
Victoria LasseterПомнишь, как тебя арестовали в восемнадцать за кислоту? Вот тогда мы и познакомились. Я вербовала в программу под названием "Вайзмэн". Она была создана, чтобы брать на себя тех, у кого три нарушения за мелкие правонарушения, и предлагать им шанс добровольно участвовать.
Victoria LasseterНет, Майк, ты работал. Все остальные, кто приходил — проваливались. Только не ты. Ты был успехом, но это сводило тебя с ума. Всех сводило с ума. Риски не оправдывали результаты. Поэтому я закрыла программу и дала тебе новую жизнь с новой личностью. Новый старт здесь.
Mike HowellАга. То есть ты мне память стёрла и в мозги влезла. А потом оставила здесь с фальшивой девушкой.
Victoria LasseterЭто не ты настоящий. Медлительность, неспособность уехать из города, фобии — мы сделали это, чтобы защитить тебя.
Mike HowellЧтобы защитить? Тогда скажи это тем, кто пытается меня убить.
Adrian YatesФиби Селбург. Та, что лучше сосёт у какого-то торчка, чем сдастся на допрос, собирается ставить под сомнение моё разрешение? Я читал твоё дело. Ты мне ничего не скрываешь! Твой парень — фикция. Мы его сделали. Ой, как жаль, что какая-то лабораторная крыса заставила тебя несколько раз кончить в задней комнате «Тако Белл». Да, наверное, это веская причина выбросить всю свою жизнь на ветер! Думаю, всё сложилось, потому что посмотри, где я сейчас. Руководитель крупной операции. А ты где? Под арестом отдела за неподчинение, и у тебя лицо всё изранено. И я получу повышение.
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RoseСумасшедший — он таким и останется, а ты сюда затащил сумасшедшее. И я даже не понимаю, что это значит и что это вообще такое. Ты понимаешь, о чём я?
Mike HowellНе знаю, Роуз. Просто думали, что здесь будет, типа, безопаснее.
PhoebeКонечно я твоя девушка, милый. Вот что я тебе и говорю.
Mike HowellПерестань. Нет. Нет, я даже смотреть на тебя не могу. Мне надо идти.
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Sheriff WattsСколько раз ты уже был в этом участке, Майк? С тех пор, как тебе 22? Твой надзиратель, должно быть, Майкл Джордан в деле врунов, потому что я никогда не видел, чтобы тебя здесь не было дольше пары часов. Майк, скажи, что ты не убивал этих людей.
Mike HowellНет, не надо прикидываться, что ты плачешь, ладно? Наверное, у вас там учат так делать, да? Чтобы играть на моих чувствах. Ну хватит. Пожалуйста, хватит. Эй! Хватит, понял? Чёрт возьми, хватит!
PhoebeЯ больше не вру. Просто дай мне один шанс. Я больше не буду тебе врать.