Dr. Gold Знаешь, у меня была учительница, которая рассказывала, каким должен быть идеальный пациент с раком груди. Она говорила, что человек с наивысшим риском — это монахиня, живущая в холодном климате, с лишним весом, которая ест красное мясо, была на грудном вскармливании, чья мать и сестра заболели раком груди до менопаузы, и которая ашкеназская еврейка.