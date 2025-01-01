Annie Parker[рассказчик]Вокруг полно великих тайн. Странных и волшебных, спрятанных в кодах. Ты когда-нибудь задумывался — если бы ты знал эти коды, смог бы изменить своё будущее?
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Dr. GoldЗнаешь, у меня была учительница, которая рассказывала, каким должен быть идеальный пациент с раком груди. Она говорила, что человек с наивысшим риском — это монахиня, живущая в холодном климате, с лишним весом, которая ест красное мясо, была на грудном вскармливании, чья мать и сестра заболели раком груди до менопаузы, и которая ашкеназская еврейка.