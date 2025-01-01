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Киноафиша Фильмы Расшифровка Энни Паркер Цитаты из фильма Расшифровка Энни Паркер

Цитаты из фильма Расшифровка Энни Паркер

Tom Знаешь, многим женщинам не удаётся быть одновременно и привлекательными, и в трауре. Но тебе это удаётся. Без обид, но если подумать — разве секс не наш способ сказать смерти: «п***ц тебе»?
Annie Parker Как ты ещё здесь работаешь?
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Annie Parker Моя жизнь была комедией. Мне просто нужно было научиться смеяться
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Annie Parker Мама была в больнице, потому что у мамы рак.
Young William (8) А у тёти Джоан не было рака?
Annie Parker Был, дорогой.
Young William (8) Но она умерла.
Annie Parker Да, умерла.
Young William (8) Ты тоже умрёшь?
Annie Parker Нет, нет. Обещаю. Ты не потеряешь маму из-за рака.
Young William (8) Но откуда ты знаешь?
Annie Parker Потому что я просто знаю. Я не умру.
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Annie Parker [рассказчик] Вокруг полно великих тайн. Странных и волшебных, спрятанных в кодах. Ты когда-нибудь задумывался — если бы ты знал эти коды, смог бы изменить своё будущее?
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Dr. Gold Знаешь, у меня была учительница, которая рассказывала, каким должен быть идеальный пациент с раком груди. Она говорила, что человек с наивысшим риском — это монахиня, живущая в холодном климате, с лишним весом, которая ест красное мясо, была на грудном вскармливании, чья мать и сестра заболели раком груди до менопаузы, и которая ашкеназская еврейка.
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