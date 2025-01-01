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Киноафиша Фильмы Медсестра Цитаты из фильма Медсестра

Цитаты из фильма Медсестра

[первые реплики]
Эбби Расселл Меня зовут Эбигейл Расселл. Выгляжу я как шлюха. Но не обманывайтесь — это всего лишь маскировка, чтобы заманить опасных хищников, которые ходят среди нас. Это их джунгли. Их рассадник. А сегодня ночью я охочусь. Вот они — изменщики, лживые мерзавцы в браке. Они как больные клетки, выращенные в алкогольных чашках Петри, но разрушают ни о чём не подозревающие семьи и заражают миллионы невинных девчонок. От женатых м#л#к#в нет лекарства. Только я — Медсестра.
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Title Card За последние 30 лет ФБР зафиксировало, что больше всего убийств происходит среди работников здравоохранения, чем в любой другой профессии. Также именно в этой сфере выявлено наибольшее число известных серийных убийц.
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Abby Russell Не будь таким тряпкой, Фред...
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