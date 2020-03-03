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Медсестра Медсестра
Киноафиша Фильмы Медсестра Отзывы о фильме «Медсестра»
Nurse 3-D Медсестра 2013 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Отзывы о фильме «Медсестра»

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Natalia Mazurova 3 марта 2020, 16:51
Фильм не понравился , нудный , скучный , все там надуманно , сплошное враньё . Мы все лежали в городских больницах и знаем , что там происходит на самом деле . С трудом досмотрела этот сериал и то из-за любопытства на сколько серий можно было растянуть такую чушь !!!! Игра артистов неестественная , все как-будто через силу изображают честных , добрых
Медиков . Видно из-.за гонорара мучались бедные и нас бедных мучали ... вообщем , не фильм , а сплошное разочарование на потраченное время !
3 марта 2020, 16:51 Ответить
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