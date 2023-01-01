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Still Alice Все еще Элис 2015 / США
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Все еще Элис

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2015 Золотой глобус 2015
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Оскар 2015 Оскар 2015
Лучшая женская роль
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2015 Премия Гильдии киноактеров США 2015
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2015 BAFTA 2015
Лучшая женская роль
Победитель
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