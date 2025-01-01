[она сбивает страницы с трибуны]

[смех в зале]

Всю жизнь я собирала воспоминания — они стали, в некотором роде, моими самыми ценными сокровищами. Ночь, когда я встретила мужа, первый раз, когда держала учебник в руках. Дети, друзья, путешествия по миру. Всё, что я накопила в жизни, всё, ради чего так усердно трудилась — теперь всё это уходит от меня. Как вы можете представить, или, может быть, знаете сами — это ад. Но становится только хуже. Кто будет воспринимать нас всерьёз, когда мы так далеки от тех, кем были раньше? Наше странное поведение и запинания меняют восприятие нас другими и наше восприятие себя. Мы становимся смешными, беспомощными, комичными. Но это не мы — это наша болезнь. И как у любой болезни, у неё есть причина, есть прогрессирование, и может быть лечение. Моё заветное желание — чтобы мои дети, наши дети — следующее поколение — не столкнулись с тем, с чем сталкиваюсь я. Но пока я ещё жива. Я знаю, что жива. У меня есть люди, которых я очень люблю. Есть дела, которые я хочу сделать в жизни. Я злюсь на себя за то, что не могу вспомнить вещи — но у меня всё ещё бывают моменты чистого счастья и радости. И, пожалуйста, не думайте, что я страдаю. Я не страдаю. Я борюсь. Борюсь, чтобы оставаться частью этого мира, чтобы не потерять связь с тем, кем я была. Поэтому я говорю себе: «Живи настоящим». Это всё, что я могу — жить настоящим. И не корить себя слишком сильно... и не корить себя слишком сильно за то, что учусь искусству терять. Но одно я постараюсь сохранить — память о том, что говорила здесь сегодня. Она уйдёт, я знаю, уйдёт. Может быть, уже завтра её не будет. Но для меня очень важно говорить здесь, сегодня, как моя старая, амбициозная я, которая так увлекалась общением. Спасибо за эту возможность. Это многое для меня значит. Спасибо.