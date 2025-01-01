Christopher Porter - Former Trainer, Sealand Когда ты знаешь это животное и у тебя с ним есть связь. Понимаешь, что он убивает не потому, что он дикарь. Он убивает не потому, что он сумасшедший или не знает, что делает. Он убивает, потому что у него внутри раздражение и злость. И когда у него... нет выхода для этого.