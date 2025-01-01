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Киноафиша Фильмы Черный плавник Цитаты из фильма Черный плавник

Цитаты из фильма Черный плавник

Howard Garrett - Orca Researcher Не зафиксировано ни одного случая, чтобы касатка причинила вред человеку в дикой природе.
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John Hargrove Это не твои киты. Знаешь, ты их любишь, и думаешь: вот я их трогаю, кормлю, держу их в живых, даю им всю заботу, что им нужна. Но это НЕ твои киты. Они принадлежат им!
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Christopher Porter - Former Trainer, Sealand Когда ты знаешь это животное и у тебя с ним есть связь. Понимаешь, что он убивает не потому, что он дикарь. Он убивает не потому, что он сумасшедший или не знает, что делает. Он убивает, потому что у него внутри раздражение и злость. И когда у него... нет выхода для этого.
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Himself - OSHA Expert Witness, Whale Researcher Коренные народы и старый рыбак на побережье называют их «чёрными китами». Это животные с огромной духовной силой, с ними лучше не связываться. Я много времени провёл среди косаток — они всегда главные. Я никогда не выхожу из лодки и не лезу на рожон. Скорость и мощь у них впечатляющие. Правила такие же, как в бильярдной — всегда держи хотя бы одну ногу на полу.
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Whoopi Goldberg Мы не говорим на китовом.
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Self - Former SeaWorld Trainer Ну, очевидно, руководство сочло, что с ним нужно быть поосторожнее. Знаешь, явно они знали больше, чем нам говорили.
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