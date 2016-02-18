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Желтоглазые крокодилы
Отзывы о фильме «Желтоглазые крокодилы»
Les yeux jaunes des crocodiles
Желтоглазые крокодилы
2014 / Франция
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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CatherineERa
18 февраля 2016, 09:40
Удивительно видеть, что к этому фильму нет комментариев. А кино то, между тем, очень хорошее!
Размещаю тут рецензию автора Панкратовой Дарьи (с ее согласия), и я с ней солидарна.
"В этом фильме мне импонирует практически всё, кроме названия - "Желтоглазые крокодилы". Крокодилы в сюжете, безусловно, присутствуют, но не они играют главную роль и являются движущей силой. Название, конечно, звучное, внимание привлекает, но и вопросы потом возникают.
Жаль, что фильм идет не во всех кинотеатрах - это, конечно, не массово-развлекательная лента, но вполне достойная мелодрама, с динамикой, со смыслом, и вопросы в ней затрагиваются актуальные. Очень понравилась игра актёров. В рамках одной семьи (фильм можно назвать и семейной историей) существуют самые разные характеры, и каждый из членов семьи борется за своё собственное счастье.
Истории взросления, краха надежд, экскурсы в детство героинь, объясняющие многое из того, что есть в настоящем, вопросы выбора, последствия которого потом неумолимо настигают каждого - все сплетается в жизненное полотно. За что нравятся многие французские фильмы - реалистичность без пошлости, естественность, правдивость, без неуместных ужимок, без наигранности, это кино про живых людей, про само течение жизни. И прекрасно снятое при этом.
О многих героях после просмотра хочется думать, хочется обсудить - почему они ведут себя так, а не иначе? Скомканная и старательная Жозефина, которую не уважают даже собственные дети, почему она не пишет сама, если в ней скрыт такой талант? Злость её дочери, очень красивой и очень высокомерной девочки - как можно в лицо собственной матери говорить, что она некрасива и занудна, без попыток помочь? Удивительное открытие, что твой талант, оказывается, может покорить весь мир и принести огромные деньги, но вся слава при этом достаётся другой, внешне дерзкой, уверенной и сверкающей. Как чувствуешь себя, когда узнаёшь, что твой муж, некогда неудачник, теперь преуспевающий бизнесмен с крокодильей фермой, и все "бонусы" достаются его любовнице, твоей замене? И как мог этот экс-муж, всё-таки неудачник, перестать бороться и добровольно выбрать такой ужасный конец?
При этом концовка фильма, убедительная, но без излишней сладости и сентиментальности, можно сказать, закономерна: каждый получил то, что заслужил, в жизни так бывает".
Дарья Панкратова.
18 февраля 2016, 09:40
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Размещаю тут рецензию автора Панкратовой Дарьи (с ее согласия), и я с ней солидарна.
"В этом фильме мне импонирует практически всё, кроме названия - "Желтоглазые крокодилы". Крокодилы в сюжете, безусловно, присутствуют, но не они играют главную роль и являются движущей силой. Название, конечно, звучное, внимание привлекает, но и вопросы потом возникают.
Жаль, что фильм идет не во всех кинотеатрах - это, конечно, не массово-развлекательная лента, но вполне достойная мелодрама, с динамикой, со смыслом, и вопросы в ней затрагиваются актуальные. Очень понравилась игра актёров. В рамках одной семьи (фильм можно назвать и семейной историей) существуют самые разные характеры, и каждый из членов семьи борется за своё собственное счастье.
Истории взросления, краха надежд, экскурсы в детство героинь, объясняющие многое из того, что есть в настоящем, вопросы выбора, последствия которого потом неумолимо настигают каждого - все сплетается в жизненное полотно. За что нравятся многие французские фильмы - реалистичность без пошлости, естественность, правдивость, без неуместных ужимок, без наигранности, это кино про живых людей, про само течение жизни. И прекрасно снятое при этом.
О многих героях после просмотра хочется думать, хочется обсудить - почему они ведут себя так, а не иначе? Скомканная и старательная Жозефина, которую не уважают даже собственные дети, почему она не пишет сама, если в ней скрыт такой талант? Злость её дочери, очень красивой и очень высокомерной девочки - как можно в лицо собственной матери говорить, что она некрасива и занудна, без попыток помочь? Удивительное открытие, что твой талант, оказывается, может покорить весь мир и принести огромные деньги, но вся слава при этом достаётся другой, внешне дерзкой, уверенной и сверкающей. Как чувствуешь себя, когда узнаёшь, что твой муж, некогда неудачник, теперь преуспевающий бизнесмен с крокодильей фермой, и все "бонусы" достаются его любовнице, твоей замене? И как мог этот экс-муж, всё-таки неудачник, перестать бороться и добровольно выбрать такой ужасный конец?
При этом концовка фильма, убедительная, но без излишней сладости и сентиментальности, можно сказать, закономерна: каждый получил то, что заслужил, в жизни так бывает".
Дарья Панкратова.
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