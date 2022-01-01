Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Желтоглазые крокодилы
Желтоглазые крокодилы, 2014: актеры и роли
Les yeux jaunes des crocodiles
Желтоглазые крокодилы
2014 / Франция
Трейлер
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Желтоглазые крокодилы, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сесиль Телерман
Cécile Telerman
В ролях
Эммануэль Беар
Emmanuelle Béart
Жюли Депардье
Julie Depardieu
Жак Вебер
Jacques Weber
Кароль Роше
Karole Rocher
Ким Гутьеррес
Quim Gutiérrez
Самюэль Ле Бьян
Samuel Le Bihan
Патрик Брюэль
Patrick Bruel
Кэролайн Питти
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали