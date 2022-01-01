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Пальме
Киноафиша Фильмы Пальме Пальме, 2012: актеры и роли
Palme Пальме 2012 / Швеция / Дания
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Пальме, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мауд Нюкандер Кристина Линдстрём Kristina Lindström
В ролях
Улоф Пальме Катарина Пальме Лисбет Пальме Lisbeth Palme
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