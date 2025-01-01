Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пальме Цитаты из фильма Пальме

Цитаты из фильма Пальме

David Frost Как бы вы хотели, чтобы вас запомнили люди? Я не знаю, умрёте ли вы завтра, слава богу, что нет. Но что бы вы хотели, чтобы написали в вашей некрологе?
Olof Palme Об этом я никогда не думал. И надеюсь, что буду до последнего вздоха не думать. Потому что, как мне кажется, в тот момент, когда люди начинают думать о своих некрологах, они пугаются, боятся что-то делать и теряют свою жизненную силу. Поскольку мы здесь, на земле, и нам суждено здесь быть, мы должны стараться сделать жизнь как можно более достойной. Вот в чём, собственно, основа моей политической идеологии, вот о чём политика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Улоф Пальме
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Затерянное место
Затерянное место
2024, США, ужасы, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
В этом жанре у Apple TV+ крайне мало конкурентов: 5 крутых научно-фантастических сериалов последних лет
Они реально существовали? Оказывается, у Таранаги и Марико из «Сегуна» были реальные исторические прототипы — и вот кто они
Мэджик вернется на экраны уже в августе: герой Прилучного окажется на волоске от смерти
Новая «Фантастическая четверка» внезапно обвалилась в прокате — причин сразу несколько
Только Пин — это Pin: имена «Смешариков» из английской версии уморительны — тут есть и Ольга, и Роза
Мальчик-бродяга, одноглазый чудила: почему в «Человеке-бензопиле» Дэнджи стал самым опасным Гибридом
Если забросили «Клон» на 134-й серии — расскажем, чем все кончилось: Лео и Саида хэппи-эндом не удостоили, Жади — почти получила свое
Если у вас в доме все еще смотрят «Глухаря» — покажите им это: топ-3 лучших российских сериалов про криминал — Тарантино отдыхает
Создатели «Прочь» снова готовят нервную встряску: на подходе хоррор — и он, внезапно, про спорт
Этот сериал — «батя» «Игры престолов»: сериалу о Римской империи уже 20 лет, но оторваться невозможно до самого финала
Создатели «Ведьмака» от Netflix бездарно испортили один из главных книжных «твистов»: ничего круче в сериале уже не будет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше