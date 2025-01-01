David Frost Как бы вы хотели, чтобы вас запомнили люди? Я не знаю, умрёте ли вы завтра, слава богу, что нет. Но что бы вы хотели, чтобы написали в вашей некрологе?

Olof Palme Об этом я никогда не думал. И надеюсь, что буду до последнего вздоха не думать. Потому что, как мне кажется, в тот момент, когда люди начинают думать о своих некрологах, они пугаются, боятся что-то делать и теряют свою жизненную силу. Поскольку мы здесь, на земле, и нам суждено здесь быть, мы должны стараться сделать жизнь как можно более достойной. Вот в чём, собственно, основа моей политической идеологии, вот о чём политика.