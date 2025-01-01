Меню
Фильмы
Цитаты из фильма Ланчбокс
Saajan Fernandes
Когда моя жена умерла, ей сделали горизонтальную могилу... А недавно я попытался заказать себе такую же, а мне предложили вертикальную... Всю жизнь я стоял в поездах и автобусах... а теперь мне даже в могиле стоять!
Saajan Fernandes
Думаю, мы забываем вещи, если некому их рассказать.
Ila
Где-то я читала, что неправильный поезд может привести тебя к нужной станции...
Saajan Fernandes
Никто не покупает просроченный лотерейный билет, Ила.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ирфан Кхан
Irfan Khan
Нимрат Каур
Nimrat Kaur
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Отзывы
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Атель-матель
Отзывы
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Держим пари, что вы пропустили эти 2 лучших криминальных российских сериала: входят в топ-250 мирового рейтинга и не случайно
Настоящую легенду в мире Толкина покажут в «Кольцах власти»: что на самом деле произошло с Нуменором
Зрители ждали шпионский хит с Колесниковым, а получили ностальгию по «Первому отделу»: что не так с сериалом «Разящий луч»
Он вернется: у нового «Супермена» будет сиквел — и там появится еще один популярный герой комиксов
Хоррор от лица собаки признали одним из лучших в году: пес должен спасти хозяина от призрака, но у него лапки (и 95% на RT)
«Это напоминает мне Кинга»: критики без ума от нового хоррора «Орудия» — 100% свежести на Rotten Tomatoes
«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию
«Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора»
Похищения в санатории, борьба с мафией: «Первый отдел» получил конкурента на НТВ — в «Дельфин-3» Жарков вновь играет Шибанова
«28 лет спустя» специально начали с показа «Телепузиков»: эта сцена пугает британцев больше, чем моменты с зараженными
Поезд-призрак и пропавшие страусы: «Маша и медведь» живут в реальном селе в Сибири — и с этим связано целых 2 серьезных ляпа мульта
