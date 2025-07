Фильм-концерт, который давно и с нетерпением ждали фанаты прогрессивного метал-рока и группы Dream Theater в частности, был снят в Буэнос-Айресе в течение двух вечеров на заключительном этапе 15-месячного турне, посвященного альбому «A Dramatic Turn Of Events» (2011) и охватившего 35 стран.

Живая запись концерта на столичном стадионе «Луна-парк», представляющая единственную в своем роде группу, воспроизводит в полном объеме трэки из упомянутого выше альбома. Среди песен, попавших в концерт, встречаются такие классические композиции, как: “Metropolis Pt. 1”, “The Silent Man”, “Pull Me Under”, “The Root Of All Evil”, “The Test That Stumped Them All”, “The Spirit Carries On” и On The Backs Of Angels”...

Работа над одиннадцатым альбомом «A Dramatic Turn Of Events» (рус. «Драматический поворот событий») началась в январе 2011 года. Свое название альбом получил в связи с уходом из группы в 2010 году одного из ее основателей – барабанщика Майка Портного. Спустя пол-года группа выложила в Интернет одну из песен для свободного прослушивания: On The Backs Of Angels. 13-го сентября альбом появился в продаже, а 15-го вышел восьмиминутный клип на эту песню, который считается самым длинным в истории группы. 30 ноября песня On The Backs Of Angels вошла в число претендентов на премию «Грэмми» на 54-й номинации Grammy Awards в категории Best Hard Rock/Metal Performance. Выход альбома был принят профессиональным сообществом и фанатами более чем благожелательно, вплоть до атрибуции в качестве шедевра в независимом он-лайн издании The AU Review за авторством Дейва Робертса. Альбом занял восьмую позицию в Топ-200 журнала Billboard, всего на две позиции ниже, чем предыдущий альбом группы «Black Clouds and Silver Linings”, который вошел в Топ-200 шестым. Этот альбом – первый, записанный с новым барабанщиком Майком Манджини, который сменил ушедшего из группы Майка Портного.

Музыканты, несомненно, достигли поразительно чистого синтеза свободно парящей и в то же время безошибочной мелодии, прогрессивной инструментовки и агрессивно тяжелого звука, которому в хард-роке у Dream Theater нет конкурентов. Успехи, которых добились музыканты, эти потрясающие алхимики от эстетики, превратили само название группы в синоним власти, которую несут собой идущие рука об руку талант, мастерство и импульс большой силы.

Пока мир вокруг трещит по швам, раскрывается и движется в неизвестном направлении в любом из отношений – экономическом, военном, интеллектуальном или политическом, Dream Theater отливают себе дорогу в будущее из горячего и плавкого железа собственной биографии, которая приводит их к созданию альбома, определяющего лицо группы: «A Dramatic Turn of Events». Альбом представляет собой совокупность музыкальных ландшафтов, созданных в крайне реалистической манере и стоящих в одном ряду с такими поворотными событиями в биографии Dream Theater, как альбомы Images and Words и Scenes from a Memory.