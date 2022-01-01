Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Электро Москва
Электро Москва, 2013: актеры и роли
Electro Moscow
Электро Москва
2013 / Австрия
4.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Электро Москва, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Доминик Шпритцендорфер
Елена Тихонова
Elena Tikhonova
В ролях
Лев Термен
Андрей Смирнов
Станислав Крейчи
Алексей Ильиных
Алексей Борисов
Василий Архипов
Владимир Кузьмин
Vladimir Kuzmin
Ольга Носова
Ричардас Норвила
Richardas Norvila
Дмитрий Морозов
Dmitriy Morozov
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?