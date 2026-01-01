Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Алексей Борисов Aleksey Borisov
Киноафиша Персоны Алексей Борисов

Алексей Борисов

Aleksey Borisov

Дата рождения
7 декабря 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Москва, Россия

Популярные фильмы

Электро Москва 5.6
Электро Москва (2013)

Фильмография Алексей Борисов

Жанр
Год
Электро Москва 5.6
Электро Москва Electro Moscow
документальный 2013, Австрия
Создатели «Невского» взялись за Сталина: что стоит ждать от новой исторической драмы Владимира Бортко
Техно-хоррор 1977 года с пугающей точностью предсказал будущее: откуда 49 лет назад все это могли знать?
С каждым годом становилось все хуже: нашли причину, по которой франшизу «Три богатыря» разлюбили зрители
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше