Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Электро Москва
1 постер
Киноафиша Фильмы Электро Москва

Электро Москва

Electro Moscow 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Электро Москва – это эссеистская «электро-сказка» о России, повествующая о советской эпохе и ее последствиях. Историю открывает изобретатель, физик и музыкант Лев Термен, создатель первого в мире электронного музыкального инструмента терменвокс (1919) – одной из первых телевизионных систем, а также бесчисленного количества невероятных приборов, изобретенных им во время работы в секретных научных лабораториях КГБ. Основная линия фильма - история советской электронной музыки и аналоговых синтезаторов, созданных на военных заводах из бракованных деталей. На этих синтезаторах, собранных из отходов военной машины, невозможно было играть в традиционном смысле этого слова из-за их полной неуправляемости и непредсказуемости. Но именно это качество придавало им неповторимый шарм и толкало авангардных музыкантов на поиски нового звучания. Сопровождая героев фильма, погружаясь в повседневную жизнь музыкантов, изобретателей и художников, Россия предстаёт перед нами в очень личном и субъективном аспекте восприятия. История электронной музыки и советских синтезаторов – это аллегорическая картина жизни многих талантливых людей в России, творящих не благодаря, а вопреки политической системе своей страны. Это «электро-сказка» о свободном творческом духе, скрытом от мира за тяжелым железным занавесом.
Страна Австрия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 25 апреля 2013
Премьера в мире 25 апреля 2013
Дата выхода
12 июня 2013 Великобритания
Другие названия
Elektro Moskva, Electro Moscow, Elektro Moscow, Электро Москва
Режиссер
Доминик Шпритцендорфер
Елена Тихонова
В ролях
Лев Термен
Андрей Смирнов
Андрей Смирнов
Станислав Крейчи
Алексей Ильиных
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше