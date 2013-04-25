Электро Москва – это эссеистская «электро-сказка» о России, повествующая о советской эпохе и ее последствиях. Историю открывает изобретатель, физик и музыкант Лев Термен, создатель первого в мире электронного музыкального инструмента терменвокс (1919) – одной из первых телевизионных систем, а также бесчисленного количества невероятных приборов, изобретенных им во время работы в секретных научных лабораториях КГБ. Основная линия фильма - история советской электронной музыки и аналоговых синтезаторов, созданных на военных заводах из бракованных деталей. На этих синтезаторах, собранных из отходов военной машины, невозможно было играть в традиционном смысле этого слова из-за их полной неуправляемости и непредсказуемости. Но именно это качество придавало им неповторимый шарм и толкало авангардных музыкантов на поиски нового звучания. Сопровождая героев фильма, погружаясь в повседневную жизнь музыкантов, изобретателей и художников, Россия предстаёт перед нами в очень личном и субъективном аспекте восприятия. История электронной музыки и советских синтезаторов – это аллегорическая картина жизни многих талантливых людей в России, творящих не благодаря, а вопреки политической системе своей страны. Это «электро-сказка» о свободном творческом духе, скрытом от мира за тяжелым железным занавесом.

