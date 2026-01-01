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Постер фильма Cham&#1235;leon - все цвета сноубординга
Cham&#1235;leon - все цвета сноубординга - Трейлер
Киноафиша Фильмы Chamӓleon - все цвета сноубординга

Chamӓleon - все цвета сноубординга

, 2013
The colors of snowboarding
Австрия, Финляндия, Швейцария, Япония, Канада, США, Новая Зеландия / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Cham&#1235;leon - все цвета сноубординга
Cham&#1235;leon - все цвета сноубординга - Трейлер
Chamӓleon - все цвета сноубординга  Трейлер

О фильме

Маркус Келлер носит титул победителя многочисленных международных контестов и в корону чемпиона мира. Множество публикаций в самых авторитетных журналах, и столь внушительное количество обложек, которым не может похвастаться, пожалуй, ни один другой сноубордист в мире. Его профайлы красуются в лучших сноуборд-фильмах последнего десятилетия. Его знают и уважают профессиональные райдеры по всему миру. Он - Маркус "Ма" Келлер, человек – сноубординг.

Маркуса можно назвать одним из немногих поистине универсальных райдеров нашей планеты. Red Bull Media House, Nitro и Volcom объединили усилия для создания его собственного фильма под названием CHAMaLEON В названии обыграно животное хамелеон с его удивительной способностью к адаптации к окружающей среде. Во время съемок для лучших кадров и лучшего катания Маркус со съемочной командой посетили самые лучшие сноуборд споты планеты. Подобно тому, как хамелеон меняет цвета, Маркус, как никто другой, адаптируется к новому путешествию, ландшафту и новой миссии, будь то беккантри в австрийском Арльберге, хели на Аляске или Новой Зеландии, уличное катание в Хельсинки, рассекание паудера между деревьями в Японии, парковое катание в Lake Tahoe или пайп в швейцарском Лааксе. CHAMaLEON. Потому что это настоящая радость, потому что это сноубординг.

Детали фильма

Страна Австрия / Финляндия / Швейцария / Япония / Канада / США / Новая Зеландия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2013

Рейтинг фильма

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Cham&#1235;leon - все цвета сноубординга - Трейлер
Chamӓleon - все цвета сноубординга Трейлер
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