Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Cham&#1235;leon - все цвета сноубординга - трейлер
Киноафиша Трейлеры Chamӓleon - все цвета сноубординга. Трейлер

Chamӓleon - все цвета сноубординга. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 14 октября 2013
Chamӓleon - все цвета сноубординга – Маркус Келлер носит титул победителя многочисленных международных контестов и в корону чемпиона мира. Множество публикаций в самых авторитетных журналах, и столь внушительное количество обложек, которым не может похвастаться, пожалуй, ни один другой сноубордист в мире. Его профайлы красуются в лучших сноуборд-фильмах последнего десятилетия. Его знают и уважают профессиональные райдеры по всему миру. Он - Маркус "Ма" Келлер, человек – сноубординг. Маркуса можно назвать одним из немногих поистине универсальных райдеров нашей планеты. Red Bull Media House, Nitro и Volcom объединили усилия для создания его собственного фильма под названием CHAMaLEON В названии обыграно животное хамелеон с его удивительной способностью к адаптации к окружающей среде. Во время съемок для лучших кадров и лучшего катания Маркус со съемочной командой посетили самые лучшие сноуборд споты планеты. Подобно тому, как хамелеон меняет цвета, Маркус, как никто другой, адаптируется к новому путешествию, ландшафту и новой миссии, будь то беккантри в австрийском Арльберге, хели на Аляске или Новой Зеландии, уличное катание в Хельсинки, рассекание паудера между деревьями в Японии, парковое катание в Lake Tahoe или пайп в швейцарском Лааксе. CHAMaLEON. Потому что это настоящая радость, потому что это сноубординг.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

0.0 Cham&#1235;leon - все цвета сноубординга
Chamӓleon - все цвета сноубординга документальный, 2013, Австрия / Финляндия / Швейцария / Япония / Канада / США / Новая Зеландия
Геля - трейлер 01:08
Геля  трейлер
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Свободные люди - дублированный трейлер 02:05
Свободные люди  дублированный трейлер
Колбаса - трейлер 01:50
Колбаса  трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Чебурашка 2 - трейлер 01:13
Чебурашка 2  трейлер
Принцесса Мононоке - дублированный трейлер, ре-релиз 01:28
Принцесса Мононоке  дублированный трейлер, ре-релиз
Улыбка. Новый кошмар - дублированный трейлер 01:27
Улыбка. Новый кошмар  дублированный трейлер
Пункт назначения: Высотка 613 - дублированный трейлер 01:01
Пункт назначения: Высотка 613  дублированный трейлер
Долгая прогулка - trailer 2 02:30
Долгая прогулка  trailer 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше