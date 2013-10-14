Chamӓleon - все цвета сноубординга
– Маркус Келлер носит титул победителя многочисленных международных контестов и в корону чемпиона мира. Множество публикаций в самых авторитетных журналах, и столь внушительное количество обложек, которым не может похвастаться, пожалуй, ни один другой сноубордист в мире. Его профайлы красуются в лучших сноуборд-фильмах последнего десятилетия. Его знают и уважают профессиональные райдеры по всему миру. Он - Маркус "Ма" Келлер, человек – сноубординг.
Маркуса можно назвать одним из немногих поистине универсальных райдеров нашей планеты. Red Bull Media House, Nitro и Volcom объединили усилия для создания его собственного фильма под названием CHAMaLEON
В названии обыграно животное хамелеон с его удивительной способностью к адаптации к окружающей среде. Во время съемок для лучших кадров и лучшего катания Маркус со съемочной командой посетили самые лучшие сноуборд споты планеты. Подобно тому, как хамелеон меняет цвета, Маркус, как никто другой, адаптируется к новому путешествию, ландшафту и новой миссии, будь то беккантри в австрийском Арльберге, хели на Аляске или Новой Зеландии, уличное катание в Хельсинки, рассекание паудера между деревьями в Японии, парковое катание в Lake Tahoe или пайп в швейцарском Лааксе. CHAMaLEON. Потому что это настоящая радость, потому что это сноубординг.
