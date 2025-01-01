Меню
Sam Brownstein [поёт] Все мы слышали эти слова ненависти, но давайте проясним: я гей, я гей, но не в том смысле / Мюзиклы трогают меня так, как не объяснить.
Liz Silver Лиз Сильвер, Шейла Керри, Бетани: [поют] Он гей, но не в том смысле.
Sam Brownstein [поёт] Я сплю с женщинами, но мюзиклы заставляют меня чувствовать себя гей!
David Martin [поёт/вмешивается] Я гей, я действительно гей. Меня не заводят тела и попы / Может, это ДНК или воспитание.
Liz Silver Лиз Сильвер, Шейла Керри, Бетани: [поют] Здесь, на Центр Стейдж, мы не делим.
Entire Camp [поют/танцуют] Мы все геи, и геи мы по-разному!
Sheila Kerry [поёт] Кто-то в спальне.
Sam Brownstein Сэм Браунстайн, Лиз Сильвер, Шейла Керри, Бетани: [поют] А кто-то — из-за мюзиклов!
Metal Killer Ни пуха ни пера!
Metal Killer Как тебе такое быстрое переодевание?
Metal Killer Давай я помогу тебе разогреться!
Эфраим Эллис
Ephraim Ellis
Мелани Лейшман
Melanie Leishman
Рик Миллер
Rick Miller
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Второй сезон «Fallout» уже на носу, а вот у гулей его нет: объясняем жуткий символизм этой детали
Комната была, продукты носил: почему же Надя из «Девчат» ушла от Ксан Ксаныча? Всего один вопрос решил судьбу двоих
Критики рукоплещут: «Таких сериалов, как "Миротворец", больше нет» —2 сезон собрал редкие 100% свежести на Rotten Tomatoes
«Слава богу, что кормили»: «Великолепный век» скрыл, а врач объяснил — почему наложницы в гареме ели не больше 250 граммов
Ужас в хрущевке: топ-5 российских хорроров, которые оценил бы даже сам Стивен Кинг
«Что ж она, Человек-паук?»: одна реплика в «Фишере-2» запустила спор между зрителями — и выявила главный ляп сезона
Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам
Со лже-МакКуином и мрачной историей: «Тачки 3» могли стать триллером, но Pixar передумали в последний момент
Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова
Тарантино назвал этот детектив «идеально выстроенным»: в драме об убийствах женщин оставили послание настоящему маньяку
Грязь, мясорубка и Леви Аккерман: лучшая глава «Атаки Титанов» оказалась спин-оффом — места Эрену не нашлось
