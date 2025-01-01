Sam Brownstein
[поёт] Все мы слышали эти слова ненависти, но давайте проясним: я гей, я гей, но не в том смысле / Мюзиклы трогают меня так, как не объяснить.
Liz Silver
Лиз Сильвер, Шейла Керри, Бетани: [поют] Он гей, но не в том смысле.
Sam Brownstein
[поёт] Я сплю с женщинами, но мюзиклы заставляют меня чувствовать себя гей!
David Martin
[поёт/вмешивается] Я гей, я действительно гей. Меня не заводят тела и попы / Может, это ДНК или воспитание.
Liz Silver
Лиз Сильвер, Шейла Керри, Бетани: [поют] Здесь, на Центр Стейдж, мы не делим.
Entire Camp
[поют/танцуют] Мы все геи, и геи мы по-разному!
Sheila Kerry
[поёт] Кто-то в спальне.
Sam Brownstein
Сэм Браунстайн, Лиз Сильвер, Шейла Керри, Бетани: [поют] А кто-то — из-за мюзиклов!