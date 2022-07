1 Kylie's Big Finish (feat. Tracy Michailidis & Haunted Townsfolk of the North) Jerome Sable, Eli Batalion 1:15

2 Everything is Wonderful (feat. Minnie Driver & Ella Querin) Jerome Sable, Eli Batalion 1:12

3 Something Lurks Above Jerome Sable, Eli Batalion 0:52

4 Dance of Death (feat. Ella Querin) Jerome Sable, Eli Batalion 0:58

5 Where We Belong (feat. The Center Stagers) Jerome Sable, Eli Batalion 3:26

6 Where We Belong (Reprise) [feat. Meat Loaf] Jerome Sable, Eli Batalion 1:26

7 The Revival Jerome Sable, Eli Batalion 0:41

8 Where We Belong (Finale) [feat. Meat Loaf, Allie MacDonald & The Center Stagers] Jerome Sable, Eli Batalion 1:23

9 Something Lurks Below Jerome Sable, Eli Batalion 0:34

10 The Audition (feat. Allie MacDonald & Kent Nolan) Jerome Sable, Eli Batalion 1:30

11 Catharsis Jerome Sable, Eli Batalion 0:52

12 The Roles are Posted Jerome Sable, Eli Batalion 0:41

13 The Warning Jerome Sable, Eli Batalion 2:01

14 Caught Red-Handed Jerome Sable, Eli Batalion 0:54

15 Tension and Release Jerome Sable, Eli Batalion 1:28

16 Rehearsals - Part One (feat. Melanie Leishman & The Center Stagers) Jerome Sable, Eli Batalion 0:56

17 Like You Mean It (feat. Melanie Leishman) Jerome Sable, Eli Batalion 1:35

18 Rehearsals - Part Two (feat. Allie MacDonald, Melanie Leishman, Kent Nolan & The Center Stagers) Jerome Sable, Eli Batalion 3:38

19 Camilla Surrenders Jerome Sable, Eli Batalion 1:55

20 Enter Metal Killer (feat. Rick Miller) Jerome Sable, Eli Batalion 1:53

21 Barging Campers Jerome Sable, Eli Batalion 0:29

22 McCall Gets Lucky Jerome Sable, Eli Batalion 1:08

23 The Show Must Carry On (feat. Meat Loaf, Rick Miller & The Center Stagers) Jerome Sable, Eli Batalion 3:54

24 Places, Places Jerome Sable, Eli Batalion 5:05

25 Teatro Firenze (feat. Ephraim Ellis, Leanne Miller & The Center Stagers) Jerome Sable, Eli Batalion 1:27

26 Alfonso (feat. Allie MacDonald) Jerome Sable, Eli Batalion 2:33

27 Lisztomania (feat. Rick Miller) Jerome Sable, Eli Batalion 2:16

28 Metal Killer's Revenge (feat. Rick Miller) Jerome Sable, Eli Batalion 2:00

29 Exit Metal Killer Jerome Sable, Eli Batalion 5:01

30 Into the Woods Jerome Sable, Eli Batalion 1:12

31 Out of the Woods Jerome Sable, Eli Batalion 1:13